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影／老婦拄助行器鑽車陣過馬路 遭剛起步聯結車輾過不治

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中大肚區一名黃姓婦人上午在沙田路二段跟平和街口附近橫越馬路時，被一輛排在其他車輛後方等號誌轉綠剛起步的聯結車撞倒在地並輾過，當場死亡。

警方初步調查，黃婦（87歲）當時未走斑馬線，而是從距斑馬線約30公尺處橫越馬路要到對街，聯結車因為車高，駕駛視線有死角而肇禍。洪姓司機經偵訊後，下午依過失致死罪嫌移送法辦，由檢察官進一步釐清肇事責任。

從附近店家監視錄影可以看到，當時聯結車遇紅燈正排在其他車輛後方停等變換燈號，前方車輛在號誌轉成綠燈時緩緩移動，聯結車也隨即起步，不到3秒，撞倒當時正拄著助行器從路肩外側車道橫越車前的黃婦，約13秒後煞停，婦人已當場慘死。

聯結車洪姓司機（26歲）供稱，當時號誌轉成綠燈時，他即起步，因車子太高，沒看到車前右方的死角；等聽到異聲，感覺有異，立即煞車停下察看，卻已經來不及。

台中大肚區一名黃姓婦人上午在沙田路二段跟平和街口附近橫越馬路，被一輛剛綠燈剛起步的聯結車撞倒在地並輾過，當場死亡。圖／讀者提供
台中大肚區一名黃姓婦人上午在沙田路二段跟平和街口附近橫越馬路，被一輛剛綠燈剛起步的聯結車撞倒在地並輾過，當場死亡。圖／讀者提供

檢察官 車道

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