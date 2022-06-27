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基隆婦人撿5000薪資袋送警局 外籍失主後腳就到領回去

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一名婦人在路上撿到信封，發現裡面有5000元現金，送交警方。巧的是過了不久，一名外籍女子來報案遺失「薪資袋」。員警詢問遺失地點、紙袋樣式和金額吻合，把錢交還給她。

基隆警察一分局今天表示，警備隊警員陳志安日前服值班勤務時，有名老太太拿著像是薪水袋信封走進分局，表示她在路邊地上撿到這個信封，打開查看裡面有錢，所以帶到警察局交給警方處理，希望能物歸原主。陳志安在老婦人面清點紙袋內的現金共5000元。

過了不久，有名外籍女子也進分局到警備隊值班櫃檯，表示她來台在屋主家中幫傭，那天和朋友外出逛街，過程中把裝有5000元的薪資袋放進口袋，後來發現不見了，猜想是自己放口袋時沒留神，不小心掉在地上，所以來報案，看有沒有人撿到並送來招領。

警方詢問這名外籍女子逛街時間地點、自認可能遺失薪資袋時間地點，以及描述薪資袋樣式和金額，比對老婦人撿到紙袋的地點和金額吻合，把她辛苦賺來的錢還給她。

基隆市一名來台工作的外籍女子，不慎把裝有5000元的薪資袋掉到路上，老婦人撿到後送交警方還給她。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市一名來台工作的外籍女子，不慎把裝有5000元的薪資袋掉到路上，老婦人撿到後送交警方還給她。記者邱瑞杰／翻攝

薪資 警察 基隆

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