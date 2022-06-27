聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆婦人撿5000薪資袋送警局 外籍失主後腳就到領回去
基隆市一名婦人在路上撿到信封，發現裡面有5000元現金，送交警方。巧的是過了不久，一名外籍女子來報案遺失「薪資袋」。員警詢問遺失地點、紙袋樣式和金額吻合，把錢交還給她。
基隆警察一分局今天表示，警備隊警員陳志安日前服值班勤務時，有名老太太拿著像是薪水袋信封走進分局，表示她在路邊地上撿到這個信封，打開查看裡面有錢，所以帶到警察局交給警方處理，希望能物歸原主。陳志安在老婦人面清點紙袋內的現金共5000元。
過了不久，有名外籍女子也進分局到警備隊值班櫃檯，表示她來台在屋主家中幫傭，那天和朋友外出逛街，過程中把裝有5000元的薪資袋放進口袋，後來發現不見了，猜想是自己放口袋時沒留神，不小心掉在地上，所以來報案，看有沒有人撿到並送來招領。
警方詢問這名外籍女子逛街時間地點、自認可能遺失薪資袋時間地點，以及描述薪資袋樣式和金額，比對老婦人撿到紙袋的地點和金額吻合，把她辛苦賺來的錢還給她。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言