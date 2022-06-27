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保麗龍船闖台東富山保育區釣魚 故障被查獲挨罰

中央社／ 台東縣27日電

一艘用保麗龍等製的「波特船」闖進台東富山漁業保育區疑採捕水產動植物，因故障受困，海巡獲報將浮具及船上2人拖帶進新蘭漁港，將依漁業法處新台幣3至15萬元罰鍰。

海巡署第一三岸巡隊今天發布訊息表示，昨天下午2時許接獲張姓民眾報案，指稱在富山漁業資源保育區內疑似有民眾搭乘自製浮具違規採捕水產動植物。

第一三岸巡隊獲報後，隨即派遣第二機動巡邏站及第十五海巡隊派員前往現場，當場發現船上有年約50歲呂姓與約30歲李姓民眾疑似採捕水產動植物，浮具因舷外機故障無法啟動，2人要求協助拖回新蘭漁港。

經聯繫台東縣政府漁業科後，獲同意可入新蘭漁港，於是將自製浮具及2名民眾拖帶進港，進港後查獲船上有違規採捕工具釣竿2支及採捕魚類，全案後續依相關違規事證函送台東縣政府裁處。

台東縣農業處表示，海巡單位用橡皮艇把這艘俗稱「波特船」直接拖往安全處，並查出浮具上有釣具及漁獲。富山漁業資源保育區為台東縣政府公告的保育禁漁區，違者將依漁業法處以新台幣3至15萬元罰鍰。

台東 海巡署 保麗龍

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