行動力挺警察 議員攜手建設公司捐千支快篩劑

疫情未歇，台北市議員吳志剛、凱利得建設公司今天上午9點多時，捐贈1000支快篩試劑，給北市警局中正一分局，分局長陳明志說，警方感謝社會各界義舉，讓第一線警察無後顧之憂。

市議員吳志剛及凱利得建設公司總經理羅英文本預定在「警察節」當日，親自登門捐贈物資，順道為警察加油打氣，無奈好事多磨，中正第一分局當日特勤、聚眾及臨時勤務高達12場次，以致於無法在這個特別節日成就這樁美意。

直到今天上午9點多終於成行，吳志剛與凱利得建設公司總經理羅英文帶著千支快篩試劑抵達中正一分局，陳明志代表收受。

吳志剛表示，考量中正一分局位於博愛特區，除了肩負轄區治安、交通重責，在防疫工作上也站在第一線執勤，屬於高風險族群，快篩試劑不可或缺，他便想著需要募集物資，恰好凱利得建設公司有同樣想法，雙方一拍即合，讓辛勞的警察顧好健康，才有餘力繼續堅守崗位，做好為民服務工作。

陳說，千支試劑讓一但有確診者接觸或類似症狀同仁，能立即使用，一方面保障員警安全，一方面守護員警量能，治安不打烊。