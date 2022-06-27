北巿民生社區拾荒月賺3萬多 越南籍失聯移工被逮

越南籍移工「阿杜」，失聯長達6年，平時靠著三輪車載送撿拾回收物維生，移民署北區事務大隊台北市專勤隊日前在北市攔查到阿杜，他起先謊稱是來台依親，結果被移民署幹員戳破謊言。

移民署表示，台北市專勤隊日前接獲線報，一名越籍男子「阿杜」失聯6年，平時靠著假冒越配身分，騎一輛三輪車，在松山民社區周遭，撿拾資源回收物維生，收入最高可達3萬6000元。

專勤隊員掌握身分，布線掌握阿杜行蹤後，上前盤查阿杜。他起初自稱是來台依親居留的越南人，為了愛妻而外出工作賺錢，卻無法提供證件，專勤隊員再將她帶回查證身份後，確認他果然是失聯移工，戳破他謊言。

阿杜臨走前還不忘帶走他的生財工具，還不斷詢問「那我的車怎麼辦？」最後他才說，認為從事資源回收工作不易被察覺有異或遭民眾檢舉，月收也可達3萬6000元，才鋌而走險，假冒身分做起資源回收。