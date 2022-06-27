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騎機車衝撞高雄菜市場釀5傷 保全逃逸後又投案

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民菜市場今天上午發生車禍意外，擔任保全的王姓男子騎機車返家，失控衝撞市場攤販，造成5人受傷，其中1人頭部受傷，4人輕傷，車禍發生當下，一陣慘叫聲，王男肇事逃逸，半小時後又向警方自行投案，聲稱因精神不繼、誤催油門釀禍。

警方指出，擔任保全的王姓男子（48歲）今天上午11時許，騎乘機車行經三民區三民菜市場，突然機車失控衝撞市場攤位，造成攤販李姓女攤販（48歲）以及魏姓等4名路人受傷，撞擊當下，引發現場人一片慘叫聲。

事發後，有傷者倒地不起，攤販處一片凌亂，但王男未停車留下調查，在警方抵達前，趁機騎車逃逸。

消防救護員將其中李女、魏女、林女等3名傷者分別送往大同及高醫治療，所幸僅頭、手腳擦挫傷，無生命危險，另2名傷者受輕傷。

王男在事發半小時後，主動向警方投案，聲稱因擔任保全上夜班，下班後精神不繼，誤催機車油門釀禍，警方對他實施酒測，酒測值零，無酒駕情形，詳細車禍肇責由警方釐清中。

高雄王姓保全員騎機車行經三民區三民菜市場，失控衝撞市場攤位，引發現場一片慘叫聲，共5人受傷。記者石秀華／翻攝
高雄王姓保全員騎機車行經三民區三民菜市場，失控衝撞市場攤位，引發現場一片慘叫聲，共5人受傷。記者石秀華／翻攝
王姓保全騎機車失控衝撞市場攤販，造成5人受傷，現場一片凌亂。記者石秀華／翻攝
王姓保全騎機車失控衝撞市場攤販，造成5人受傷，現場一片凌亂。記者石秀華／翻攝

保全 車禍 酒測

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