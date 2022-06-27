新北免費巴士失控翻覆躺草坪 被網虧：累了嗎？

1輛新北市新巴士（New Taipei City Bus）昨晚在淡水山區翻覆，車禍照片被上傳到數個臉書地方性社團，有網友看到畫面中有唯美老厝、昏黃燈光、綠色草坪，以擬人化口吻配旁白「我有點累，剛好有塊草皮，來躺一下好了」，這起車禍造成司機受輕傷，幸好沒載乘客。

這輛公車從捷運淡水站出發，晚間8時23分行經埤島里37號道路，是一段狹窄微上坡路段，寬度僅容1輛車通行的柏油路面，與旁邊草地還有高低落差。

54歲李姓女司機，疑因天色昏暗視線不佳，不慎讓巴士翻落路旁草坪橫躺著。司機自行脫困，只有右手輕微擦挫傷，未就醫；車內無乘客。警方獲報到場，女司機酒測值零，由於事故地點非幹道，不影響交通，客運公司自聘拖車救援。