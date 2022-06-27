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新北免費巴士失控翻覆躺草坪 被網虧：累了嗎？
1輛新北市新巴士（New Taipei City Bus）昨晚在淡水山區翻覆，車禍照片被上傳到數個臉書地方性社團，有網友看到畫面中有唯美老厝、昏黃燈光、綠色草坪，以擬人化口吻配旁白「我有點累，剛好有塊草皮，來躺一下好了」，這起車禍造成司機受輕傷，幸好沒載乘客。
這輛公車從捷運淡水站出發，晚間8時23分行經埤島里37號道路，是一段狹窄微上坡路段，寬度僅容1輛車通行的柏油路面，與旁邊草地還有高低落差。
54歲李姓女司機，疑因天色昏暗視線不佳，不慎讓巴士翻落路旁草坪橫躺著。司機自行脫困，只有右手輕微擦挫傷，未就醫；車內無乘客。警方獲報到場，女司機酒測值零，由於事故地點非幹道，不影響交通，客運公司自聘拖車救援。
事後翻車照片被貼到淡水地區不同臉書社團，還有人認為燈光美、氣氛佳，唯美老厝、昏暗路燈、綠色草坪慵懶舒適，貼文形容「公車表示，趁現在沒載客人，我有點累，剛好有塊草皮來躺一下好了」，一百多人按讚。
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