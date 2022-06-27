高雄2運匠疫情載不到客 動歪腦筋種百餘株大麻慘了

高雄市潘姓和彭姓2名計程車司機，因疫情載客率降，跑空車無法溫飽，2人動歪腦筋，上網自學種大麻技術，租2間新竹透天厝，半年種出百餘活株大麻；警方獲報蒐證，逮捕2人，並起出大麻活株144株、大麻花成品毛重1萬6735公克及一批栽種工具。

保三總隊第二大隊警方配合橋頭地檢署主任檢察官李廷輝偵辦案件，檢警另案發現新竹地區有人涉嫌違法栽種大麻，透天厝變身地下大麻工廠，於是成立專案小組調查。

警方調查發現，原本從事計程車司機的潘姓男子（43歲）和彭姓男子（40歲），因疫情期間，載不到客人，有交情的2人於是說好一起上網自學種大麻的技術，唯恐被高雄警方發現，2人刻意承租新竹縣新豐鄉的2間透天厝種大麻。

警方追查，潘、彭2人在半年期間，以植物生長燈及栽種器具培植大麻種子，種出百餘株大麻活株，並將大麻花烘烤乾燥，研判2人打算將大麻花成品出售，16日先前往2人落腳的關西鎮逮人，再將2人押往新豐鄉透天厝搜索。