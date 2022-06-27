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用路人注意！台中市再添3處科技執法 預定9月取締

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

科技執法減少死傷，台中市警局今年下半年，預計在東區建成振興路口、和平區台8線17.1公里處、台74線快速公路大里段等三處地點，設置科技執法設備，取締闖紅燈、不依標誌標線行駛、跨越雙黃線等違規行為，目前為宣導期，預計9月上線取締。

台中市警局交通大隊表示，因為今年2月16日在北區三民崇德五權五岔路口，推動多功能科技執法設備，今年2月初取締，死傷交通事故減少26％，有效減少死傷車禍，預計今年下半年，將在東區建成振興路口、和平區台8線、台74線快速公路大里段，設置科技執法設備，減少交通事故發生。

交大指出，東區建成路、振興路、大興街、忠孝路、進德路，屬於不對稱七岔路口，因鄰近台鐵、台74線，銜接舊市區與太平及大里，每逢上下班尖峰，路口多時相號誌致使車流回堵，部分不耐久候的用路人易發生違規行為，也使該路口為台中市易肇事路口之一。

另外，該路口面積大且呈非對稱線型，員警尚難執行攔查取締或逕行舉發工作，為改善該路口違規導致交通事故，才設置科技執法，主要取締闖紅燈、不依標誌標線指示行駛等違規行為。

交大表示，台8線行經和平區沿線，常有車輛貪快而跨越雙黃線超車，及逆向行駛等違規行為，造成交通事故，將在台8線17.1K近實踐橋處設置科技執法，自動偵測跨越雙黃線。

交大說明，最後設置科技執法的地點是台74線大里段，因該處銜接國道3號交流道，鄰近工業區，尖峰時刻車流量大，部分車輛為貪快，常有跨越槽化線爭道行駛，以及大型車輛占用內側車道行駛等違規行為，將在該處設置AI智慧偵測車行軌跡、車牌辨識等設備，針對大型車違規占用內車道、跨越槽化線取締。

市警局長蔡蒼柏說，新增三處科技執法設備的路段，目前仍屬宣導期，市警局會提前發布啟用訊息，上線取締時，會再公告周知，提醒用路人遵守交通規則，減少發生事故風險。

台中市警局將在台74線大里段新增科技執法設備，取締大型車占用內車道、跨越槽化線等違規。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局將在台74線大里段新增科技執法設備，取締大型車占用內車道、跨越槽化線等違規。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局將在台74線大里段新增科技執法設備，取締大型車占用內車道、跨越槽化線等違規。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局將在台74線大里段新增科技執法設備，取締大型車占用內車道、跨越槽化線等違規。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局將在台74線大里段新增科技執法設備，取締大型車占用內車道、跨越槽化線等違規。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局將在台74線大里段新增科技執法設備，取締大型車占用內車道、跨越槽化線等違規。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局將在東區建成、振興路口，設置科技執法設備，取締闖紅燈、不依標誌標線指示行駛等違規。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局將在東區建成、振興路口，設置科技執法設備，取締闖紅燈、不依標誌標線指示行駛等違規。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局將在和平區台8線17.1公里處，設置科技執法設備，取締跨越雙黃線。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局將在和平區台8線17.1公里處，設置科技執法設備，取締跨越雙黃線。圖／台中市警局交通大隊提供

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