無良營造商棄營建廢棄物 環保局與保七查獲移送法辦

台東縣環保局與保七台東分隊，日前接到民眾檢舉，發現沈姓不肖業者委託王姓司機，載運營建廢棄物 到台東志航基地後方偏僻空地傾倒，查辦後依涉犯違反廢棄物清理法法辦，今年至上月底已查獲5起不法，呼籲業者勿以身試法。

環保局表示，日前接獲檢舉台東志航基地後方偏僻空地，被傾倒營建廢棄物和土方，會同保七台東分隊監控調查，查獲王姓貨車司機3月10日至23日間，以自用貨車載運營建廢棄物、土方，到偏僻地點棄置，立即將王帶回查辦，並循線找到委託人某營造商沈姓男子。

經查證該公司及相關行為人，未領有廢棄物清除許可文件，卻從事廢棄物清除業務，任意棄置廢棄物，已違反廢棄物清理法第41條及第46條第2款、第3款規定，將2人一併移送法辦。

環保局指出，業者如果委外代為清除處理廢棄物，應委託合法領有廢棄物清除、處理許可文件的機構，勿貪圖小利，擅自或委託無許可文件的機構清除，更不可不法傾倒或掩埋，另土地所有人出租土地時，要注意實際用途，避免無端涉入不法。