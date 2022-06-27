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無良營造商棄營建廢棄物 環保局與保七查獲移送法辦

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東縣環保局與保七台東分隊，日前接到民眾檢舉，發現沈姓不肖業者委託王姓司機，載運營建廢棄物台東志航基地後方偏僻空地傾倒，查辦後依涉犯違反廢棄物清理法法辦，今年至上月底已查獲5起不法，呼籲業者勿以身試法。

環保局表示，日前接獲檢舉台東志航基地後方偏僻空地，被傾倒營建廢棄物和土方，會同保七台東分隊監控調查，查獲王姓貨車司機3月10日至23日間，以自用貨車載運營建廢棄物、土方，到偏僻地點棄置，立即將王帶回查辦，並循線找到委託人某營造商沈姓男子。

經查證該公司及相關行為人，未領有廢棄物清除許可文件，卻從事廢棄物清除業務，任意棄置廢棄物，已違反廢棄物清理法第41條及第46條第2款、第3款規定，將2人一併移送法辦。

環保局指出，業者如果委外代為清除處理廢棄物，應委託合法領有廢棄物清除、處理許可文件的機構，勿貪圖小利，擅自或委託無許可文件的機構清除，更不可不法傾倒或掩埋，另土地所有人出租土地時，要注意實際用途，避免無端涉入不法。

環保局表示，不肖業者行為皆涉犯違反廢棄物清理法第41條，以及同法第46條行政刑罰，將可處1年至5年有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金，呼籲全民發現不法、勇敢檢舉，可即時拍照或錄影並撥打24小時免費專線0800-066-666 ，或環保局電話報案，一起守護台東淨土。

沈姓營造商與王姓司機，日前棄置營建廢棄物被檢舉。記者卜敏正／翻攝
沈姓營造商與王姓司機，日前棄置營建廢棄物被檢舉。記者卜敏正／翻攝
沈姓營造商與王姓司機，日前棄置營建廢棄物被檢舉，環保局與保七查獲移送法辦。記者卜敏正／翻攝
沈姓營造商與王姓司機，日前棄置營建廢棄物被檢舉，環保局與保七查獲移送法辦。記者卜敏正／翻攝

廢棄物 台東志航基地

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