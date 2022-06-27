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2竊賊偷校園電纜失風逃跑 花蓮警追逐鳴槍逮獲1人

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮壽豐鄉台灣觀光學院已停辦，改由國立空中大學接手，有2名竊賊以為闖入校園偷電纜不會被發現，正想偷取配電室的電纜時，被保全發現報警。警方到場看見2人逃逸，趕緊對空鳴槍喝令「趴下！不准動」，其中林姓男子聽到槍聲趕緊舉起雙手就範，另名男子則趁隙逃逸。

在25日上午9點多，被列為毒品人口的44歲林姓男子與友人，分別騎機車到前觀光學院，翻牆闖進校園配電室裡，用大力剪等工具，破壞竊取電纜，保全透過監控系統發現，緊急通報豐田派出所。

吉安警分局獲報前往偵查，在高壓配電室前發現竊嫌，2人見警到場嚇得拔腿就跑，員警立即追捕，雙方在追逐百餘米後，豐田派出所長鄒青雲當機立斷，對空鳴槍2發嚇阻，並大聲喝令要竊賊趴下，身穿紅衣的林姓犯嫌聽見槍聲，自知難逃法網，立刻舉起雙手乖乖就逮，另名男子逃逸無蹤。

警方在現場查扣犯罪工具1批、電纜線54公斤，依刑法竊盜罪將林男移送地檢署偵辦，目前已鎖定另名男子身分，並持續追緝共犯到案。

台灣觀光學院去年因少子化宣布停辦，在壽豐鄉留下約14萬平方公尺校地，在台觀學院董事會同意下，將校地捐給空中大學，空大將把這塊地規畫為創生產業園區，提供終身學習機會，這也是國內首次有私校校產轉讓給公立學校案例。

警方在現場查扣犯罪工具1批、電纜線54公斤，依刑法竊盜罪將林男移送地檢署偵辦，並持續追緝共犯到案。圖／警方提供
警方在現場查扣犯罪工具1批、電纜線54公斤，依刑法竊盜罪將林男移送地檢署偵辦，並持續追緝共犯到案。圖／警方提供
警方到場看見2名竊賊逃逸，趕緊對空鳴槍喝令「趴下！不准動」，其中林男聽到槍聲趕緊舉起雙手就範。圖／警方提供
警方到場看見2名竊賊逃逸，趕緊對空鳴槍喝令「趴下！不准動」，其中林男聽到槍聲趕緊舉起雙手就範。圖／警方提供
2名竊賊想偷校園電纜不成，被警方追捕百米。圖／警方提供
2名竊賊想偷校園電纜不成，被警方追捕百米。圖／警方提供
林姓竊賊闖入前台灣觀光學院偷電纜，被警方當場逮捕。圖／警方提供
林姓竊賊闖入前台灣觀光學院偷電纜，被警方當場逮捕。圖／警方提供
2名竊賊利用大力剪等工具闖入校園偷電纜線，被警方查獲。圖／警方提供
2名竊賊利用大力剪等工具闖入校園偷電纜線，被警方查獲。圖／警方提供

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