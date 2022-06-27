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影／屏東秘境獅王瀑布戲水失蹤 男子尋獲無生命跡象

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東縣原鄉秘境獅王瀑布昨天傳出戲水事故，一名李姓男子與友人探訪秘境失蹤。屏東縣消防局今天再出動特搜大隊等12車24人及14名義消搜救，上午8時53分發現李男，經空勤總隊直升機吊掛送醫，但已無生命跡象。

獅王瀑布號稱秘境中的秘境，從瑪家鄉舊筏灣部落沙拉灣瀑布前往，還需約2小時路程。瑪家村長唐建生說，上周末假日山區遊客增加，因疫情趨緩，有不少人前往戲水，但瀑布被視為部落禁地，道路不平整，連族人也不敢前往。

據了解，李姓男子與友人共8人，是於26日前往獅王瀑布。友人下午3點多回到舊排灣部落停車處，見李男獨行未返回，急忙報案。警消獲報先發動一波搜救，直到晚上9點多因天色昏暗才撤出。

今早再發動搜救，上午8點53分發現李男，9點多吊掛送醫，但已無生命跡象。友人對李男魂斷秘境都很難過，傷心無法接受。

獅王瀑布號稱秘境中的秘境，李姓男子與友人探訪秘境失蹤，尋獲時已無生命跡象。資料畫面
獅王瀑布號稱秘境中的秘境，李姓男子與友人探訪秘境失蹤，尋獲時已無生命跡象。資料畫面
屏東縣消防局今天出動特搜大隊等12車24人及14名義消搜救，上午8時53分發現李男。圖／屏縣消防局提供
屏東縣消防局今天出動特搜大隊等12車24人及14名義消搜救，上午8時53分發現李男。圖／屏縣消防局提供

屏東縣 直升機

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