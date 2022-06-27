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高雄男女酒後嗨翻 攀捷運美麗島站熱舞下場曝光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市梁姓男子昨深夜酒後行經捷運美麗島站，在友人慫恿下，踩著YouBike單車，登上捷運美麗島站體扭腰熱舞，緊接著同行的短褲長髮嫩妹也有樣學樣，攀上站體後，和梁男牽手跳，嫩妹還一度摔倒，2人嗨翻行為被警方祭出6000元罰單。

臉書「爆廢公社」社團貼出一則影片，影片中只見6月26日深夜11時許，一名身穿黑衣黑褲運動裝扮的年輕男子，經過美麗島捷運站10號出口站體，疑似喝醉，一旁友人慫恿「爬上去、爬上去」，男子果真踩著YouBike單車爬上美麗島站體，緊接著擺手扭腰跳起熱舞，友人在旁口技伴樂「嘿、嘿、嘿，五、六、七、八」鼓譟。

緊接著，一名長髮穿短褲的嫩妹也從另一頭爬上站體，男子則跨坐在鐵欄杆上，做出猥褻動作，女子爬上站體後，和男子牽手熱舞，男子因怕太滑，將腳上拖鞋拋丟，女子則一度因步伐不穩滑倒，男女酒後失序行為的影片被PO網。

原PO發文，怒指該對男女的行為是「猴子終究還是猴子，腳踏車不是給你踩頭的！」引起網友議論，有網友狠酸「恥度破表」、「屁孩，87分不能再高了」。

高雄捷運警察和新興警分局警方介入調查，警方根據影片內容循線查出是28歲的梁男和25歲的陳女所為，2人坦承飲酒後因情緒過嗨失序，對於自身行為亦感後悔；警方規勸一番後，依社會秩序維護法72條第三款規定，「製造噪音或深夜喧嘩，妨害公眾安寧者」裁罰，罰款6000元以下。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市梁姓男子和陳姓女子酒後爬上美麗島站捷運站體，牽手熱舞。圖／取自臉書「爆廢公社」社團
高雄市梁姓男子和陳姓女子酒後爬上美麗島站捷運站體，牽手熱舞。圖／取自臉書「爆廢公社」社團
一名長髮穿短褲的嫩妹從另一頭爬上捷運美麗島站站體，男子則跨坐在鐵欄杆上，做出猥褻動作。圖／取自臉書「爆廢公社」社團
一名長髮穿短褲的嫩妹從另一頭爬上捷運美麗島站站體，男子則跨坐在鐵欄杆上，做出猥褻動作。圖／取自臉書「爆廢公社」社團
梁姓男子踩著YouBike單車爬上美麗島站體。圖／取自臉書「爆廢公社」社團
梁姓男子踩著YouBike單車爬上美麗島站體。圖／取自臉書「爆廢公社」社團
男子因怕太滑，將腳上拖鞋拋丟，女子則一度因步伐不穩滑倒，男女酒後失序行為的影片被PO網。圖／取自臉書「爆廢公社」社團
男子因怕太滑，將腳上拖鞋拋丟，女子則一度因步伐不穩滑倒，男女酒後失序行為的影片被PO網。圖／取自臉書「爆廢公社」社團

捷運 猴子

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