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越南山老鼠集團一條龍盜採扁柏 警查扣400公斤

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

28歲越南籍阮姓逃逸移工，在台招攬同鄉成立山老鼠集團，涉嫌盜伐南投仁愛山區珍貴扁柏，保七總隊刑警大隊專案小組日前掌握山老鼠集團運送贓木下山，一舉查獲阮等6人，查扣「扁柏金磚」14塊，總重量達4百餘公斤，全案依森林法送辦，阮等5人遭收押。

保七刑大今年3月接獲林務局南投林管處通報，仁愛山區有貴重林木遭盜採，隨即組成專案小組經數月偵查、實地跟監，掌握此山老鼠集團在6月17日將運送贓木下山，在贓木抵達阮男等人住所，警方隨即搜索一網打盡，查獲阮等5男1女，共計6名越南移工到案。

警方指出，28歲阮姓移工已逃逸長達3年，期間找來越南同鄉朋友組成山老鼠集團，涉嫌從事非法盜採珍貴林木，阮男分配旗下28至37歲的逃逸移工上山盜伐扁柏，切成方正似金磚樣貌，以背架背運下山，在開車載運至加工廠銷贓，一條龍盜採林木。

此次查扣扁柏金磚14塊，總重量達401.52公斤，以及犯罪工具鏈鋸1組、背架3組、溯溪釘鞋3雙及2部作案車輛等贓證物；6名移工遭依森林法送辦，其中阮等5名男子，均為逃逸移工，全遭法院裁定收押。

移民署指出，去年至今已查獲數十名外籍人士涉森林法，他們總辯稱，母國砍伐沒犯罪，但以越南為例，在越南非法開採林木、運輸、加工買賣木頭，最高可處7年徒刑，或處罰金最高15億越南盾（約192萬新台幣）

保七總隊呼籲，台灣森林野生動植物資源豐富，是全民共有的珍貴資產，打擊山老鼠需從上游砍伐到下游銷贓管道，一網打盡，絕不容許山老鼠勾結外籍移工盜伐林木、破壞山林。民眾若有發現破壞山林之情資，請立即向警察機關報案或透過林務局「救山林專線」(0800 000 930)反應，共同守護珍貴的山林資源。

專案小組從犯嫌車輛查獲運輸貴重林木扁柏。記者蕭雅娟／翻攝
專案小組從犯嫌車輛查獲運輸貴重林木扁柏。記者蕭雅娟／翻攝
專案小組查獲一級木扁柏金磚。記者蕭雅娟／翻攝
專案小組查獲一級木扁柏金磚。記者蕭雅娟／翻攝
保七刑大破獲山老鼠集團，阮男等6名犯嫌遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
保七刑大破獲山老鼠集團，阮男等6名犯嫌遭移送法辦。記者蕭雅娟／翻攝
保七刑大破獲山老鼠集團，查扣珍貴扁柏金磚14塊重401公斤。記者蕭雅娟／翻攝
保七刑大破獲山老鼠集團，查扣珍貴扁柏金磚14塊重401公斤。記者蕭雅娟／翻攝
專案小組查獲阮等6名越南籍移工，依森林法送辦。記者蕭雅娟／翻攝
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山老鼠 移工 越南

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