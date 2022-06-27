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桃園巨蛋五岔路口16處科技執法7月上路 6大違規一次看

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市巨蛋體育場外五岔路口，去年交通事故件數全市第一，對此警方針對6大違規樣態設置16處執法設備，今宣布全市首處「多功能科技執法示範場域」驗收完成，7月1日啟用，預計降低4成事故率，視成效推廣建置。

警方也說，過去一周試辦期偵測到多達6764件違規，以未依標誌行駛、闖紅燈為大宗，呼籲民眾切勿以身試法。

桃園市交警大隊指出，桃園區成功路與三民路口屬不對稱5向散射道路，去年A2、A3交通事故102件，居全市路口第一，因此擇定建置「多功能科技執法實驗示範場域」，將6項民眾易肇事違規項目全納入科技執法，預計可降低4成事故率。

警方指出，路口建置16處科技執法設備，其中偵測路口未禮讓行人2處、機車未依兩段式左轉2處、闖紅燈6處（其中1處含違規迴轉）、未保持路口淨空1處、占用機慢車停等區3處、未依標誌標線行駛2處。

警方盼導正民眾駕駛習慣，如成功路往長壽路方向，部分駕駛人貪圖方便，於中山東路126巷逆向行駛至路口前方，本次也列入科技執法範圍。

警方也在各路口前方設置固定式科技執法警告標誌10面、CMS可變資訊看版7組；為預防行人交通事故，也建置雷達車輛預警行人系統1套，位在成功路右轉三民路口德來幼兒園前，若有車輛接近穿越人行道的行人時，電子看版會顯示並發出聲響提醒行人「左方來車」。

交大執法組長連國豐表示，6月20日至26日測試期間，共偵測未依標誌行駛3020件、闖紅燈2158件、未依規定兩段式左轉1239件、占用機慢車停等區206件、不依規定駛入來車道43件、違規迴轉43件、未禮讓行人28件、路口未保持淨空27件，呼籲用路人務必遵守交通規則，切勿以身試法。

警方巡邏車測試未兩段式左轉執法設備。圖／警方提供
警方巡邏車測試未兩段式左轉執法設備。圖／警方提供
桃園巨蛋外五岔路口去年事故量全市第一，獲警方選為「多功能科技執法實驗示範場域」，設置16處科技執法，7月1日上路。圖／警方提供
桃園巨蛋外五岔路口去年事故量全市第一，獲警方選為「多功能科技執法實驗示範場域」，設置16處科技執法，7月1日上路。圖／警方提供
警方出動巡邏車測試闖紅燈科技執法設備。圖／警方提供
警方出動巡邏車測試闖紅燈科技執法設備。圖／警方提供
成功路二段與三民路口取締逆向行駛。圖／警方提供
成功路二段與三民路口取締逆向行駛。圖／警方提供

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