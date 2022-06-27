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成敗都與行車記錄器有關 大車司機訴請撤銷9萬罰單失敗

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

許姓男子駕駛營業大貨車未依規定駛入地磅站，收到9萬元罰單。他提出行車記錄器影像，證明因超車才未看到標誌，訴請撤銷處分。法官勘驗畫面，確認超車屬實，但見他超車後未馬上返回外線車道，且地磅站前方2公里內共設3面相關標誌，不能諉稱不知有地磅站，難認無過失，駁回告訴。全案可上訴。

判決指出，許男去年9月11日凌晨1點半多，駕駛營業大貨車行經國道1號南向280公里處，未依標誌指示進入地磅站過磅。值勤國道警察目睹並予以攔查，開立舉發違反道路交通管理事件通知單。許男向監理單位陳述不服，監理單位函詢舉發機關，認原告確有違規行為，處罰9萬元，並記違規點數2點。

許男向基隆地院提起行政訴訟，主張當天在地磅前路段行駛中線車道超車時，外線車道大貨車車廂阻擋野，所以沒有看見路側入磅指示牌，認為指示燈牌位設置位置不適當。他是因為超車行駛中線車道時，視線受外線車道聯結車阻才違規，應不予處罰，聲明撤銷原處分。

台北市交通事件裁決所辯稱，員警攔停稽查並依法舉發，程序無誤。許男為職業駕駛人，載運貨物行駛高速公路非僅1、2趟而已，中山高地磅站設置地點公告多年，豈能諉稱不知。況且行政罰法並不排除處罰過失違規者，裁罰並無違誤，聲明駁回告訴。

法院當庭勘驗許男提供的行車記錄器影像，確認超車行為屬實，但不能逕認標誌設置不當。國道警察提供路段照片可見地磅前2公里內，設有「前2公里載重大貨車過磅」、「前1公里載重大貨車過磅」、「閃光燈亮時載貨大貨車過磅」3面標誌，地磅站上方也懸掛「地磅站、大客車攔查點」標誌，駕駛人不能諉稱不知有地磅站。

法院指出，行車記錄器影像也可見男超車過程中，前方大貨車超越聯結車後，即返回外側車道，但許男超車後仍繼續行駛中間車道，難認超車行為適當。許男未注意「地磅站」標誌，又未放棄超車，導致未能在Y型槽化線出現時返回外側車道，依序前往地磅站，難謂並無過失，認定裁罰無誤，駁回告訴。

中山高南向280K地磅站前方1公里，設有「停車檢查」標誌。圖／翻攝自GoogleMap
中山高南向280K地磅站前方1公里，設有「停車檢查」標誌。圖／翻攝自GoogleMap
中山高南向280K地磅站前方，路旁設有「載重大貨車過磅」標誌。圖／翻攝自GoogleMap
中山高南向280K地磅站前方，路旁設有「載重大貨車過磅」標誌。圖／翻攝自GoogleMap

車道 標誌 行車記錄器

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