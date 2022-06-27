曳引車走錯路撞毀百年小土地廟逃逸 里民報警抓到司機

桃園市一輛貨運曳引車的62歲陳姓司機，昨天載運刨除瀝青疑因路況不熟走錯路倒車時，撞毀新屋區笨港里7鄰一間百年小型老土地公廟後逃逸。警方循線查獲，陳姓司機坦承肇事賠償，居民要求陳姓司機賠償恢復土地公廟原狀。

楊梅警方今天上午表示，陳姓貨運曳引車司機昨天載運台61快速道工程刨除瀝青離開，因為路況不熟、超近路，進入新屋笨港里7鄰道路，發現走錯路倒車，不慎路旁一間百年小型老土地公廟、磚造金爐全部撞毀，磚塊散落一地，之後逃逸，引起居民不滿報警追查。