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翻牆入校園偷電纜 警鳴槍逮捕狂奔竊嫌

中央社／ 花蓮縣27日電

國立空中大學接手的台灣觀光學院，25日遭2名竊賊進入配電室偷電纜，被保全發現報警，警方到場追捕，2竊賊拔腿狂奔，警方對空鳴槍後，其中1犯嫌就逮，另名男子趁隙逃逸。

吉安警分局今天表示，校方保全透過監控系統，25日發現有2名可疑男子進入校區，研判意圖行竊，隨即向轄區豐田派出所報案，員警獲報前往展開搜索，在1間高壓配電室前發現竊嫌。

2嫌見警轉身就跑，員警緊追在後，雙方追逐百餘公尺，豐田派出所長鄒青雲當機立斷，對空鳴槍2發喝令趴下、不准動，其中林姓犯嫌立刻舉起雙手就逮，另名男子則趁隙逃逸。

經警方調查，2名男子分別騎乘機車翻牆進入校區，以大力剪等工具破壞配電室內電纜，過程被保全發現報警，警方在現場查扣犯罪工具1批、電纜線54公斤，依竊盜罪移送偵辦，並持續追緝共犯到案。

保全 豐田 台灣觀光學院

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