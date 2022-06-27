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影／失聯移工見中警開溜 跳進大排逃不掉說「對不起」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第六警分局工業所在19日巡邏時，發現越南籍關姓移工，關看到警察一時心虛，轉頭跑給警察追，警方用機車包夾關的去路，關隨後跳進附近排水溝內，因見無路逃逸，只好坐在排水溝內就範，還朝著警員直說「對不起」，經查關是失聯移工，將依法移送移民署遣送。

第六警分局工業所警員楊金諭、洪紳寶，19日在西屯區順和一街巡邏，發現越南籍關姓移工（37歲）在道路擺設三角錐，警方前往詢問，未料關即心虛，轉頭徒步逃逸，兩警以警用機車不斷包抄，關最後跳進附近的大排內。

警方仍鍥而不捨在後方查緝，最後關因氣力用盡，加上已無逃逸出入口，只好坐在大排內被逮，關還朝著警員直說「對不起」，附近民眾看到警方抓人，也協助提供鋁梯，協助警員與移工爬出大排。

經警方調查，關是逾期拘留的移工，將依入出國及移民法移送移民署台中專勤隊後，遣送出境。

台中市第六警分局工業所19日查緝逃逸的越南籍移工，移工最後跳入附近大排內被逮。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局工業所19日查緝逃逸的越南籍移工，移工最後跳入附近大排內被逮。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局工業所19日查緝逃逸的越南籍移工，移工最後跳入附近大排內被逮。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局工業所19日查緝逃逸的越南籍移工，移工最後跳入附近大排內被逮。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局工業所19日查緝逃逸的越南籍移工，移工最後跳入附近大排內被逮。記者陳宏睿／翻攝
台中市第六警分局工業所19日查緝逃逸的越南籍移工，移工最後跳入附近大排內被逮。記者陳宏睿／翻攝

移工 移民署 警察

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