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暑假防疫 台南市民在家來上網學防災抽獎品

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

因應防疫期間，民眾減少外出在家，同時用電量也會大增，台南市消防局規畫一系列線上防災宣導活動，今天起至8月31日民眾可上網搜尋「台南市政府消防局News」關鍵字，或各消防大隊粉絲專頁，持續關注即可獲得最新活動訊息。

疫情嚴峻，為避免人際間相互接觸造成群聚感染，台南市消防局採用網路宣導，宣導內容有預防電器火災的五不一沒有，慎用瓦斯，安全不失，人離火熄，滅火器操作使用，防範一氧化碳中毒，透過臉書粉絲專頁或視訊會議方式，與民眾零接觸，同時達到宣導效果。

消防局說，暑假期間將辦理多場線上活動，民眾可於粉絲專頁觀看直播，或參加線上有獎徵答，寓教於樂吸收防災教育觀念。這次各大隊辦理線上防災宣導十分用心，除了直播宣導，還有線上問答及留言分享抽獎活動等。

活動項目包括「消防博士報哩哉-有獎徵答」，也有「居家守護神」稱的住警器宣導「三隻小豬逃生故事及裝設住宅用火災警報器重要性活動暨防火宣導有獎徵答」等，獎品十分豐富。

台南市長黃偉哲表示，疫情期間做好防疫為首要工作，但防疫期間居家安全莫疏忽，民眾在家防疫，同時也可以利用網路上網線上學習防災正確知識。

消防局長李明峯呼籲民眾，災害發生是無法預期的，多一分事前預防，少一分災後損失，消防防災宣導不能中斷，民眾可上網續關注，即可獲得最新活動訊息。

台南市消防局第四大隊，在粉絲專頁直播防火宣導。圖／台南市消防局提供
台南市消防局第四大隊，在粉絲專頁直播防火宣導。圖／台南市消防局提供
台南市消防局第四大隊，在粉絲專頁宣導防火常識。圖／台南市消防局提供
台南市消防局第四大隊，在粉絲專頁宣導防火常識。圖／台南市消防局提供

台南市長 直播 疫情

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