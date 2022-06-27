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大稻埕碼頭貨櫃市集 男喝酒揮舞水果刀 警噴辣椒水壓制
北市大稻埕碼頭貨櫃市集飲酒店員工洪姓男子，今凌晨喝酒和兒子發生口角衝突，涉嫌持水果刀揮舞，身旁朋友難以勸阻洪男脫序行為，警方獲報到場，噴辣椒水壓制，全案依社會秩序維護法送辦。
大同警分局延平所指出，今凌晨0時許獲報打架，警方到場發現45歲洪男情緒激昂持水果刀揮舞，其身旁的50歲謝姓朋友不斷勸阻，洪男仍不放下水果刀，最後警方噴辣椒水壓制。
警方調查，洪男兒子到飲酒店找洪男，洪男酒醉誤以為被人謾罵，爆發口角，涉嫌拿著切檸檬用的水果刀揮舞，幸好強行壓制洪男後，現場無人員受傷，全案依社會秩序維護法送辦。警方呼籲，民眾飲酒後如有脫序之情事，警方必查明嚴辦，有效確保轄區治安平穩。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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