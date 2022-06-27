澎湖套房大樓竄火救8人 7旬婦受困火場1小時燒燙傷送醫

澎湖縣馬公市鬧區的中華大樓今清晨冒出濃煙，隨後火舌從3樓往上竄升，多名住戶聽聞火警驚逃，另有多人受困頂樓，澎湖縣消防局動用雲梯車，自頂樓救出4人，另在3樓至5樓屋內，救出2男2女，其中68歲婦人，在火場受困約近1小時，獲救時身上有10%2至3度燒燙傷，送往三軍總醫院治療，無生命危險。

澎湖縣消防局今日上午7時07分接獲民眾報案，位在馬公市鬧區的中華大樓冒出濃煙，消防局出動11車21人趕往現場救援，由於傳出有人受困，消防局長許文光前往現場坐鎮，調度指揮救災事宜。

中華大樓為6層樓建築，一層樓一戶，但有多層被當成分租套房對外出租，因此入住人數不少。當時在屋內住戶聽聞火警，隨即奪門而出，但有部分民眾受困頂樓，消防人員動用雲梯車，升至頂樓救出受困4人，但火勢撲救過程中，傳出68歲徐莊姓婦人受困3樓火場。

消防局出動搜救隊，背著氧氣筒進入火場搜尋，摸黑在3樓起火點的隔壁房內，救出受困倒地的婦人，婦人獲救時，全身有10%面積的2至3度燒燙傷，所幸獲救時意識仍然清楚，被送往三軍總醫院急救。