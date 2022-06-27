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影／喜獲「防疫獎金」投資賺百萬？熟女要丟45萬警說不
台中市王姓女子近日接到歹徒傳送「獲得防疫獎金3000元」的訊息，王女依訊息指示加入LINE後，對方邀約以獎金再投資的話，可獲得百萬報酬，王女心動要動用45萬元存款匯到歹徒帳戶，行員發現通知警方成功阻詐。
第二警分局永興所警員劉宛瑜、王柏鈞在23日下午1時許，接獲轄區內銀行行員通報，王姓女子（40歲）疑遭歹徒詐騙，警方前往瞭解，王女告知，近日在臉書接獲有陌生網友傳送「感謝你防疫有成，加入我們可以獲得3000元防疫獎金」的訊息，她依對方指示，加入LINE群組。
王女告知，加入LINE群組之後，對方再告知，領取到的3000元獎金，可以再投資獲得高額獲利，還詢問可動用的存款有多少，經告知對方有45萬元可投資後，對方又說，經投資後，45萬元可以翻倍賺得200萬元，她心動才會到銀行要匯款。
警方聽到後耐心勸說，向王女分享各種詐騙案例，王女最終打消匯款念頭，警員提醒「辛苦賺的錢，怎可輕易匯給不認識的人」。
第二警分局長陳家銘說，近來詐騙手法日新月異，且總能搭上最新時尚潮流或民眾最重視的時事梗，再利用各大網路社群平台找尋可以下手行騙的對象，民眾若接到陌生訊息或來電，務必保持清醒，千萬不可輕信，以免受騙上當，有疑問可撥打165反詐騙專線，或向派出所詢問請求協助。
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