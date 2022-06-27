紅牌大重機台62隧道內自摔 騎士多處擦挫傷送醫

林姓男子今早騎紅牌大型重型機車行駛台62線萬瑞快道路，在四腳亭隧道內自摔倒地。基隆市消防人員到場救護，林男有多處擦挫傷，但意識清楚，送醫救治。警方到場管制車輛行駛內側車道，待事故車輛排除後恢復正常行車。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午近9點接獲報案，台62線瑞芳往基隆方向，四腳亭隧道內有車禍，一輛機車倒地，騎士受傷需要救護。

消防人員趕到現場時，看到紅牌大重機倒在隧道內的外線車道，林男摔車後多處擦挫傷，意識清楚，將他送往基隆長庚醫院救治。