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「偷車大盜」落網！前科逾百筆 新北警開2槍至桃園逮人

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

40歲黃姓男子是竊盜通緝犯，長年偷遍雙北、基隆等地的舊款汽車，搜刮車內財物後當代步工具，新北市土城警方昨天獲悉他蹤跡，上前逮人，孰料反遭開車衝撞；黃男撞開2輛警用機車，派出所員警見狀，緊急朝他車輪開2槍，仍被兔脫。

警方跟上前，找無黃男身影，立刻通報偵查隊偵辦。土城分局偵查隊密切追蹤他足跡，案發後7小時，於昨天晚上10點整在桃園市八德區逮捕他，警詢後依妨害公務、毀損罪嫌送辦，並解送歸案。

通緝犯黃男昨天下午3點多，開車在延吉街附近遊蕩，土城分局金城派出所獲悉，派巡邏員警盤查，不料他拒檢，踩油門「發瘋似的」開車撞開員警機車逃逸；員警怕事態擴大，下拉滑套朝他後車輪連開2槍，雖均擊中但仍被逃走。

黃男駛離數公尺後，將車遺棄在附近巷弄，徒步逃逸，警方追上，先控制住一名同車女子，孰料黃男跑的快，一溜煙就不見，警方沒追到，歸隊後通報分局偵查隊。

土城分局偵查隊組專案小組，調閱監視器畫面，發現黃男搭計程車在雙北逃竄，先進入北市萬華，再跑回新北三重，接著一路至桃園龜山、八德。

警方動員警力，在八德區忠勇二街一帶埋伏，趁他「走路時」壓制逮捕，他無反抗就逮；警詢後將他依妨害公務、毀損罪嫌送辦，並將竊盜通緝、妨害公務通緝解送歸案。至於同車女生，經查有毒品前科，由於未涉案、無違禁品，詢問後放行。

據悉，黃男犯案手法狡猾，偷完一輛車後「開到沒油」，就索性遺棄路邊，接著再找下一個目標，專挑老舊汽車下手；雙北、基隆、桃園等超過10個地區都有他犯案的紀錄，前科超過100筆。

由於黃男開的車都是偷來的，只要碰上警方查緝，他都會「毫不猶豫」衝撞；上週板橋警分局查緝他時，一輛警車也慘遭衝撞。黃男落網後，警方積極搜集他的惡劣事蹟，將建請檢方羈押，以避免繼續危害大眾。

黃男是竊盜慣犯，身背通緝在身，新北市土城警方昨天下午開2槍後積極追緝，於昨天晚上10點整在桃園市八德區逮捕他。記者翁至成／攝影
黃男是竊盜慣犯，身背通緝在身，新北市土城警方昨天下午開2槍後積極追緝，於昨天晚上10點整在桃園市八德區逮捕他。記者翁至成／攝影

通緝 桃園

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