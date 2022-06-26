軍人台南酒醉街頭踹女童引公憤 身分竟是憲兵隊下士

安姓現役軍人涉嫌腳踢國小5年級女童，被警方依傷害及違反兒少法罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南發生酒醉現役軍人街頭對女童與母親施暴，引發目擊民眾公憤報警。國防部憲兵指揮部今（26）晚表示，這名施暴者竟是台南憲兵隊下士，案發後憲指部依「刑懲併行」原則，今天即刻將安員調離現職，並檢討重懲汰除。

媒體報導，安姓現役軍人今日上午爛醉間徒步經過台南市南區一處路口，見騎腳踏車的陳姓女童在路口停等紅燈，竟没來由踹踢女童頭部，女童驚嚇大叫，在路人制止下，女童趁機返家求救，陳母出面也遭其痛毆，安男遭民眾圍堵，被趕到的警方帶回警局偵辦。

憲兵指揮部今晚對外說明表示，台南憲兵隊安姓下士，於111年6月26日休假期間，肇生酒後行為不檢事件，憲指部依「刑懲併行」原則，案發當日即刻將安員調離現職，並檢討重懲汰除。

憲兵指揮部表示，對於所屬官兵發生酒後行為不檢行為深表遺憾，將秉「毋枉毋縱」原則依法辦理，並持恆要求內部管理及軍法紀教育，以嚴肅部隊紀律，確維軍譽。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康