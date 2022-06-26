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8遊客到屏縣獅王瀑布遊憩...1人回程失聯 警消漏夜搜尋
疫情趨緩，屏東縣原鄉熱門秘境湧入遊客戲水，屏東縣消防局今天下午3點，接獲報案，外地遊客一行8人到瑪家鄉獅王瀑布戲水，遊憩，其中40歲高雄的李姓男子失聯，趕緊報案，消防局出動瑪家分隊、特搜大隊、義消特搜，共4車共16人前往現場，漏夜搜尋中。
屏東縣消防局今下午3點接獲報案，走失地點在瑪家鄉舊筏灣部落沙拉灣瀑布下游還要約2小時路程獅王瀑布，遊客同行有8人在群組邀約到瑪家鄉獅王瀑布，今天大約中午時，失聯李男獨自下山，同行友人下午3點，回到舊排灣部落屏35線產業道路停車下車處，卻遲未發現李男，趕緊報案。
警消漏夜在山區搜尋，失聯的李男電話開機，打電話有響，但都未接聽，經查基地台位置，仍在瑪家鄉山區附近。一行八人上網申請入山，警消目前通知家屬。
瑪家鄉排灣部落傳統領袖蕭惠美說，舊排灣部落沿線沿途都有張貼告示牌，提醒遊客河川區域禁止戲水，瀑布區都是部落禁地，族人也深知瀑布危險性，都不會主動接近。
瑪家村長唐建生說，疫情趨緩，這兩天山區的遊客增加，加上天氣炎熱，瀑布有人許多人戲水探尋秘境，但瀑布都是部落禁忌之地，且通往瀑布道路大都產業道路，道路不平整。
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