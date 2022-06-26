太可惡！酒醉現役軍人腳踢女童 女童母親也被打傷

台南國小五年級女童，今天上午8點多騎腳踏車外出買早餐，在南區文南路與建南路口停等紅燈時，突然遭到安姓現役軍人涉嫌猛踢女童頭部，女童臉部挫傷，一路跑回家裡求救，過程中女童的母親還一度為保護女兒而慘遭安打傷手部，一旁路人見狀，將安團團圍住，警方獲報到場後合力將他制伏，警訊後也依傷害、兒少法等罪嫌移送南檢法辦。

據了解，陳姓女童今天上午8點多騎腳踏車外出買早餐，停等紅燈時，莫名遭徒步經過路口、醉醺醺的安姓男子（28歲）攻擊，女童當場嚇得放聲尖叫，一旁路人見狀也立即上前制止安的行為；女童跑回家求救，未料安還一路窮追不捨，女童母親聽見女兒的求救聲，急忙外出查看，為保護女兒也遭安男毆傷手部，所幸見義勇為的路人蜂擁而上，團團將安包圍，不讓其逃脫。

女童的家屬在女童慘遭攻擊後，也在臉書社團發文講述整起事件經過，女兒所幸在路過的熱心民眾幫忙下才得以脫身，直呼「真怕發生小燈泡翻版」。

警方獲報到場後，立即將安男帶回派出所，同時啟動兒少保護機制，通報少年隊、教育局及安男居住地的東區警分局加強監控，並將該處列為治安重點加強巡邏增加見警率。據了解，安為現役軍人，昨天今天休假，酒後情緒失控。

台南市警六分局說，對於兒少案件一定盡全力查明真相，盡速破案，破除民眾疑慮，讓民眾安心，同時嚴正譴責暴力、依法究辦、決不寬貸，希望社會大眾能支持警察，讓警、民能共同合作使社會治安更美好、更和諧。全案偵詢後依觸犯刑法傷害、兒童及少年福利與權益保障法罪嫌移送台南地檢偵辦。

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