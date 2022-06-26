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影／女山友跌落5公尺溪谷 空勤直升機順利救回送醫無礙
南投縣消防局今日通報大禹嶺820林道傳出山域事故，仁愛消防分隊獲報後出動5名警消、會同神鷹搜救隊10人前往救援，並申請空勤直升機成功吊掛，將59歲女山友送往台中市沙鹿光田醫院治療，無生命危險。
南投消防局表示，這支登山隊客一行8人，59歲彭姓女山友隨隊6月26日早上4點從高繞路線入山，畢祿山來回，預計下午4點下山，但不幸於820林道6.8公里處跌落5公尺左右溪谷，隊友通報需要繩索才能上來，仁愛分隊隨即動員山難搜人員集結整備，由分隊長帶班出動地面搜救人員18人前往救援。
搜救人員回報，中午11時48分接觸傷者，意識清醒、摔落約5米，架設繩索下切評估，傷者髖關節疑似骨裂，以籃式擔架拖拉傷者至步道，因山路崎嶇難行，無法承受長距離籃式擔架搬運，故申請空勤直升機於7公里處吊掛傷者。
空勤總隊大隊長林國強指出，下午13時52分直升機成功吊掛傷者，順利返回清泉崗機場後，由台中市消防局清泉分隊救護車後送至沙鹿區光田醫院救治。
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