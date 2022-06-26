男子無照駕駛超車撞機車、遊覽車 對向女騎士傷重不治
花蓮豐濱鄉台11線53公里處今天發一起死亡車禍，32歲林姓男子在下午1點多無照駕駛灰色自小客車，從左側超車1輛遊覽車，不慎撞上對向的67歲江姓女騎士，再擦撞護欄回彈與遊覽車對撞，林男左大腿開放性骨折，江女傷重不治，而遊覽車上44人無人受傷。
警方調查，被吊扣駕照的林男，今天下午無照駕駛1輛自小客車，沿台11線由南往北行駛，疑似嫌前面的遊覽車車速太慢，從左側超車後，不慎撞上對向騎普重機車的江女，再擦撞護欄回彈車道，並碰撞遊覽車左前車頭。
根據現場照片，自小客車車頭全毀，左側後車門凹陷，馬路上零件散落一地；遊覽車則是左側擋風玻璃破裂，車上司機與乘客都受到驚嚇。
消防局豐濱分隊指出，現場3車有2名傷患，其中林男受困車內，搜救人員用油壓剪破壞車體，發現左大腿有開發性骨折，全身有多處擦傷，立即送往花蓮醫院豐濱分院急救，另名傷患江女沒有生命跡象，由救護車後送豐濱分院後傷重不治。
警方表示，陳男、江女2人均無照，酒測值待驗，遊覽車陳姓司機無酒駕，連同乘客共44人均無受傷，詳細肇事原因尚待釐清。同時呼籲民眾超車時不得跨越雙黃線，另對向有來車交會及前行車有2輛以上時也不得超車，請駕駛人遵守交通規則。
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