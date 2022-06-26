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台南市安南區自助餐店驚傳火災 消防人員：排油煙管起火
台南市安南區北安路二段一家自助餐，今天下午3點30分發生排油煙管起火冒煙，並冒出大量白煙，安和等消防分隊前往搶救，火勢在15分鐘後撲滅。消防人員呼籲營業場所排油煙風管，應該定期清潔，並加強員工教育訓練，以防止發生災害。
「自助餐店廚房設備起火，請派人來滅火。」台南市消防局救災救護指揮中心，今天下午3點30分接獲報案，位於安南區北安路二段自助餐發生火災，中心派遣第六大隊安和車組等共16車32人到場搶救。消防人員到場後發現廚房設備排油煙管起火，建築物未起火，連忙出水線滅火，火勢在下午3點45分撲滅，沒有人受傷。
消防人員說，排油煙機或排油煙管於長時間使用後，應定期清潔，如無定期作內部清潔，易堆積油垢，長時間所堆積出油垢，於烹飪遇熱時就容易引起火災，無論居家或營業場所排油煙機或排油煙管，都應定期內部清潔並加以保養維護。
消防局說，建議營業場所排煙油垢超過0.2毫米，應立即清理，因排油煙管多為密閉式，不易量測，建議營業用排油煙機每天平均運轉2至6小時，應每年定期作內部清潔及保養維護；排油煙機每天平均運轉6至12小時，應每半年定期作內部清潔及保養維護；如每天平均運轉在13小時以上，建議應每3個月定期作內部清潔及保養維護。
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