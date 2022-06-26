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轎車卡七星潭大橋旁邊坡 網友笑稱是裝置藝術

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮有1輛轎車疑似車速過快，卡在七星潭大橋旁的曼波園區邊坡上，後面還有最高速限40公里的路牌。由於太過離奇，有網友拍照貼上臉書後，有人笑稱是「裝置藝術」，也有人戲稱是在「拍玩命關頭」、「GTA現實版」，引發網友熱烈討論。

昨天上午8時許，有民眾發現七星潭大橋旁的曼波園區，有1輛轎車卡在邊坡上，警方獲報後到場查看。花蓮警分局今天表示，在清晨5點15分，這輛白色小客車沿華西路南向北行駛，想左轉七星潭大橋，疑因車速過快失控，直接衝入曼波園區內，造成園區灑水器、水管及草皮、樹木受損。

不過，警方現場卻未發現駕駛人，循線通知61歲鄭姓車主於晚間到案說明，鄭男坦承，當時是他駕駛，由市區要往七星潭散心，但精神不濟且車速過快，才衝入曼波園區卡在邊坡；第一時間離開現場及謊稱車輛借給朋友，是因為無照駕駛，擔心駕照又被吊銷被開單，更稱自己沒有酒駕。

警方表示，鄭男及園區管理人已完成筆錄依法偵辦，另針對肇事逃逸、無照駕駛違規已製單舉發；警方呼籲，駕駛人請勿疲勞駕駛，行經交叉、轉彎路口，應減速慢行，確保行車安全。

由於車輛卡在邊坡上太離奇，許多網友笑稱這是「裝置藝術」。圖／警方提供
由於車輛卡在邊坡上太離奇，許多網友笑稱這是「裝置藝術」。圖／警方提供
昨天有民眾發現七星潭大橋旁的曼波園區，有1輛轎車卡在邊坡上，警方獲報後到場查看。圖／警方提供
昨天有民眾發現七星潭大橋旁的曼波園區，有1輛轎車卡在邊坡上，警方獲報後到場查看。圖／警方提供
鄭男疑似車速過快，整輛車卡在七星潭大橋旁的曼波園區邊坡上，後面還有最高速限40公里的路牌。圖／警方提供
鄭男疑似車速過快，整輛車卡在七星潭大橋旁的曼波園區邊坡上，後面還有最高速限40公里的路牌。圖／警方提供

花蓮 裝置藝術

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