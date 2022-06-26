聽新聞
test
0:00 / 0:00
轎車卡七星潭大橋旁邊坡 網友笑稱是裝置藝術
花蓮有1輛轎車疑似車速過快，卡在七星潭大橋旁的曼波園區邊坡上，後面還有最高速限40公里的路牌。由於太過離奇，有網友拍照貼上臉書後，有人笑稱是「裝置藝術」，也有人戲稱是在「拍玩命關頭」、「GTA現實版」，引發網友熱烈討論。
昨天上午8時許，有民眾發現七星潭大橋旁的曼波園區，有1輛轎車卡在邊坡上，警方獲報後到場查看。花蓮警分局今天表示，在清晨5點15分，這輛白色小客車沿華西路南向北行駛，想左轉七星潭大橋，疑因車速過快失控，直接衝入曼波園區內，造成園區灑水器、水管及草皮、樹木受損。
不過，警方現場卻未發現駕駛人，循線通知61歲鄭姓車主於晚間到案說明，鄭男坦承，當時是他駕駛，由市區要往七星潭散心，但精神不濟且車速過快，才衝入曼波園區卡在邊坡；第一時間離開現場及謊稱車輛借給朋友，是因為無照駕駛，擔心駕照又被吊銷被開單，更稱自己沒有酒駕。
警方表示，鄭男及園區管理人已完成筆錄依法偵辦，另針對肇事逃逸、無照駕駛違規已製單舉發；警方呼籲，駕駛人請勿疲勞駕駛，行經交叉、轉彎路口，應減速慢行，確保行車安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言