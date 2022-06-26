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基隆少年糾眾約人談判 誤認4路人是對方幫手傷人砸車

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市侯姓少年與同齡徐姓少年有糾紛，雙方約在吉祥大樓談判。侯邀朱姓男子等10多人助陣，到場時沒看到徐姓少年，並誤以為在路旁聊天的4人是徐的幫手，涉嫌持辣椒水攻擊對方，並砸毀3輛車後逃逸。警方昨天逮捕朱男和侯姓少年，依聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嫌函送法辦，並追查其他涉案人。

基隆市警一分局昨天凌晨接獲110通報，愛三路發生打架衝突事件，立即派遣忠二路線上警力、分局偵查隊人員前往處理。員警到場時，發現有4人遭人持辣椒水攻擊，經清洗後無大礙，路旁另有3輛車輛的玻璃遭破壞，施暴的10多人已離開現場。

警方調閱附近道路監視器，查出嫌犯分乘3輛車作案，以車追人，昨天將19歲朱男和17歲侯姓少年帶回偵詢，依聚眾鬥毆、傷害、毀損罪及少年事件處理法偵辦，並已鎖定未到案嫌犯查緝中。

據了解，侯姓和徐姓少因為機車毀損問題有金錢糾紛，兩人相約昨天凌晨談判賠償事宜。侯姓少年等人到場後，未發現對方徐少年，並誤將在路旁聊天的4人，是徐姓少年找來助勢的人，動手攻擊，並砸毀4人共乘的轎車，以及另兩輛停在路旁的轎車。

基隆市侯姓少年糾眾約人談判，誤認在路旁聊天的4人是對方幫手，涉嫌持辣椒水攻擊對方，並砸毀3輛車後逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市侯姓少年糾眾約人談判，誤認在路旁聊天的4人是對方幫手，涉嫌持辣椒水攻擊對方，並砸毀3輛車後逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市侯姓少年糾眾約人談判，誤認在路旁聊天的4人是對方幫手，涉嫌持辣椒水攻擊對方，並砸毀3輛車後逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市侯姓少年糾眾約人談判，誤認在路旁聊天的4人是對方幫手，涉嫌持辣椒水攻擊對方，並砸毀3輛車後逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市侯姓少年糾眾約人談判，誤認在路旁聊天的4人是對方幫手，涉嫌持辣椒水攻擊對方，並砸毀3輛車後逃逸。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市侯姓少年糾眾約人談判，誤認在路旁聊天的4人是對方幫手，涉嫌持辣椒水攻擊對方，並砸毀3輛車後逃逸。記者邱瑞杰／翻攝

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