影／衰！凌志開不到3小時被撞毀 曳引車司機酒駕撞2車

台北市郭姓男子昨天下午剛牽一輛凌志進口轎車不到3小時，南下行經高鐵桃園車站、華泰名品城入口前停等紅燈，突遭後方葉姓男子駕駛曳引車追撞，再推撞前方林姓女騎士的機車，林女腿受傷，葉男測出酒後開車。

郭男臉書PO文批評「酒駕真的該死！」這場車禍引發網友批評熱議。

中壢警方指出，61歲葉姓男子昨天下午駕駛聯結曳引車，沿台31線高鐵北路往南行駛，行經華泰名品城入口、高鐵北路一段，直接衝撞前方停等紅燈、郭姓男子（35歲）駕駛的進口轎車，再推前方林女（27歲）停等機車，因衝撞力太大，郭男轎車、林女機車均撞上人行道毀損累累、林女右腿輕傷，車禍嚇壞停等紅燈車輛。

郭姓男子PO文表示，他等候半年才等到新車，剛牽新車還開不到3小時，里程數不到100公里，就被酒駕撞爛，他靜止狀態，對方未煞車、從後追撞，無法理解大中午喝醉開曳引車上路，「酒駕真的該死，到底什麼時候修法」。網友紛紛猛批旺引車司機酒後開車。

警方表示，葉男駕駛曳引車追撞前方停等紅燈的郭男轎車、再推撞林女駕駛重機受傷，警方酒測，郭男、林女酒測值均為零，葉男酒測值每公升0.45毫克，今天將葉男依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康