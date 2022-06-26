快訊

專家指下半年新冠防治3個回歸 最後考驗在流感季

今增134人染疫歿 本土「跌破4萬」+39586例、60例境外

宜蘭南澳碧候溫泉野溪划獨木舟 1名男遊客溺水搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／嬌妻告狀被逼車 對方剛好車禍被追上莫名挨一頓揍

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區前天晚上發生當街砸車事件，竟然是因為30歲女子開車回家向老公告狀剛剛被人逼車，30歲仝姓男子便找了一群人騎機車追去，恰巧對方剛好發生車禍留在附近，莫名其妙又挨了一頓揍。

41歲梁姓司機前天晚上9時許，駕駛貨車在國道一號五股交流道附近的新五路、中興路口，擦撞前方休旅車發生事故。雙方正在處理車禍，突然衝出3輛機車共5個人，拿木製球棒毆打梁男並砸碎他的貨車玻璃窗，隨即加速逃逸。

警方獲報趕抵，原本是要處理車禍，聞訊連忙去追嫌犯。30歲仝姓男子騎機車搭載22歲陳男，在車水馬龍的新五路逆向穿梭車陣逃脫，員警開啟警笛也逆向追去。

沒多久攔下仝男，他還拎著球棒晃啊晃，理直氣壯向警方大聲：「我跟你講啦！他剛撞我車。」員警立刻呼叫支援，仝男似乎頓時自覺手上拿著凶器，悄悄把球棒藏在身後。

警方當場逮捕仝男、陳男，接著通知23歲楊姓、40歲和39歲吳姓男子到案說明。仝男聲稱，他的妻子稍早駕車返家，告狀說剛剛在五股交流道附近被1輛貨車逼車。

因此他找了4個人一起騎機車去尋仇，恰巧貨車出車禍留在現場被追上，5人便砸車打人洩憤。又恰巧警方獲報處理車禍，直接追去逮捕嫌犯，詢後將仝男等5人依傷害、毀損、聚眾鬥毆罪嫌移送地檢署。警方呼籲，遇行車糾紛可請警察協助處理，一時衝動用私刑洩憤，將背負刑事及民事責任。

嫌犯的球棒砸車打到斷裂。記者林昭彰／翻攝
嫌犯的球棒砸車打到斷裂。記者林昭彰／翻攝
梁姓司機的貨車擦撞前方休旅車，因發生車禍留在現場，莫名其妙又挨了一頓揍，車窗也被砸破。記者林昭彰／翻攝
梁姓司機的貨車擦撞前方休旅車，因發生車禍留在現場，莫名其妙又挨了一頓揍，車窗也被砸破。記者林昭彰／翻攝
仝男砸車打人之後，在車水馬龍的新五路逆向穿梭車陣逃脫，員警開啟警笛也逆向追去。記者林昭彰／翻攝
仝男砸車打人之後，在車水馬龍的新五路逆向穿梭車陣逃脫，員警開啟警笛也逆向追去。記者林昭彰／翻攝
仝男（右）被警方攔下，手上還拎著球棒晃啊晃，理直氣壯向警方叫囂。記者林昭彰／翻攝
仝男（右）被警方攔下，手上還拎著球棒晃啊晃，理直氣壯向警方叫囂。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

替女友出氣 男大生持球棒衝超商對男店員叫囂 判罰3千

中職／成晉「飛撲撈魚」變安打 總仔讚球棒控制力佳

不滿被逼車 火爆男當街罵五字經持棍砸車 立刻被送辦

MLB／唐納森遭球吻怒砸球棒 回敬菊池兩分砲還刻意甩棒

相關新聞

三峽男子修整住家擋土牆 墜落10公尺山坡送醫不治

新北市三峽有木里山區，今天上午8時許有1名48歲黃姓男子，在住家附近施作擋土牆，不慎失足墜落深約10公尺邊坡，消防隊獲報...

騎媽媽的機車 苗栗17歲少年2次在騎車翹孤輪被罰

台中市17歲徐姓少年今年4月30日、5月5日，先後2次在苗栗縣三灣鄉台3線、苑裡鎮市區騎機車「翹孤輪」，都遭民眾檢舉，警...

國道3號南向樹林路段 4車追撞1人受困

國道三號南向45K約樹林路段，今天上午10時30分發生4輛車追撞事故，前面3輛車皆無人受傷受困，最後1輛小貨車右前座1名...

影／嬌妻告狀被逼車 對方剛好車禍被追上莫名挨一頓揍

新北市五股區前天晚上發生當街砸車事件，竟然是因為30歲女子開車回家向老公告狀剛剛被人逼車，30歲仝姓男子便找了一群人騎機...

國1五堵段小貨車自撞「倒頭栽」 車後斗噴飛

國道1號南下10K處、五堵路段，今天中午發生小貨車自撞意外，撞擊力道大，整輛車翻覆「倒頭栽」，貨車後斗更噴飛、分離脫落，...

偵查隊長酒後言行失檢 南警嚴懲記過調整非主管職務

台南市歸仁警分局柯姓偵查隊長今年4月間，參與隊上歡送同仁餐會結束後，返回辦公室期間酒後言行失檢等情，歸仁警分局配合警察局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。