影／嬌妻告狀被逼車 對方剛好車禍被追上莫名挨一頓揍

新北市五股區前天晚上發生當街砸車事件，竟然是因為30歲女子開車回家向老公告狀剛剛被人逼車，30歲仝姓男子便找了一群人騎機車追去，恰巧對方剛好發生車禍留在附近，莫名其妙又挨了一頓揍。

41歲梁姓司機前天晚上9時許，駕駛貨車在國道一號五股交流道附近的新五路、中興路口，擦撞前方休旅車發生事故。雙方正在處理車禍，突然衝出3輛機車共5個人，拿木製球棒毆打梁男並砸碎他的貨車玻璃窗，隨即加速逃逸。

警方獲報趕抵，原本是要處理車禍，聞訊連忙去追嫌犯。30歲仝姓男子騎機車搭載22歲陳男，在車水馬龍的新五路逆向穿梭車陣逃脫，員警開啟警笛也逆向追去。

沒多久攔下仝男，他還拎著球棒晃啊晃，理直氣壯向警方大聲：「我跟你講啦！他剛撞我車。」員警立刻呼叫支援，仝男似乎頓時自覺手上拿著凶器，悄悄把球棒藏在身後。

警方當場逮捕仝男、陳男，接著通知23歲楊姓、40歲和39歲吳姓男子到案說明。仝男聲稱，他的妻子稍早駕車返家，告狀說剛剛在五股交流道附近被1輛貨車逼車。