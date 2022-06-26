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國1五堵段小貨車自撞「倒頭栽」 車後斗噴飛

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

國道1號南下10K處、五堵路段，今天中午發生小貨車自撞意外，撞擊力道大，整輛車翻覆「倒頭栽」，貨車後斗更噴飛、分離脫落，運載的貨品佛像、植栽等宗教用品散落一地。

警、消今天中午12點42分獲報趕抵，經查年約40歲的男駕駛自行逃出，沒有受傷、拒絕送醫；他警詢時供稱自己當時在調整安全帶，方向盤不慎失控才出事，撞上中央分隔島後翻車。詳細肇事原因尚待進一步釐清。

小貨車自撞中央分隔島，整輛車「倒頭栽」。圖／新北消防局提供
小貨車自撞中央分隔島，整輛車「倒頭栽」。圖／新北消防局提供
消防員趕抵，經查駕駛自行逃出無大礙。圖／新北消防局提供
消防員趕抵，經查駕駛自行逃出無大礙。圖／新北消防局提供
小貨車撞擊力道大，後斗整個噴飛、分離，車體結構清晰可見。圖／新北消防局提供
小貨車撞擊力道大，後斗整個噴飛、分離，車體結構清晰可見。圖／新北消防局提供
國道1號南下10K處，今天中午發生小貨車自撞意外，一度佔用內側兩線車道，幸駕駛無受傷，也未波及其他人車。圖／擷取自國道監視器畫面
國道1號南下10K處，今天中午發生小貨車自撞意外，一度佔用內側兩線車道，幸駕駛無受傷，也未波及其他人車。圖／擷取自國道監視器畫面

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