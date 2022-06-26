聽新聞
test
0:00 / 0:00
國1五堵段小貨車自撞「倒頭栽」 車後斗噴飛
國道1號南下10K處、五堵路段，今天中午發生小貨車自撞意外，撞擊力道大，整輛車翻覆「倒頭栽」，貨車後斗更噴飛、分離脫落，運載的貨品佛像、植栽等宗教用品散落一地。
警、消今天中午12點42分獲報趕抵，經查年約40歲的男駕駛自行逃出，沒有受傷、拒絕送醫；他警詢時供稱自己當時在調整安全帶，方向盤不慎失控才出事，撞上中央分隔島後翻車。詳細肇事原因尚待進一步釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言