三峽男子修整住家擋土牆 墜落10公尺山坡送醫不治

新北市三峽有木里山區，今天上午8時許有1名48歲黃姓男子，在住家附近施作擋土牆，不慎失足墜落深約10公尺邊坡，消防隊獲報趕抵救援，將男子送到三峽恩主公醫院急救，但仍因傷勢過重宣告不治。

據了解，黃男平日住在桃園，昨天返回三峽山區老家，今天早上獨自作業補強房屋邊坡防護，他疑似搬運鐵板、木板、水泥板倚靠在舊的磚牆上，不料磚牆倒塌墜落山坡，黃男也一起跌落。