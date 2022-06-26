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三峽男子修整住家擋土牆 墜落10公尺山坡送醫不治
新北市三峽有木里山區，今天上午8時許有1名48歲黃姓男子，在住家附近施作擋土牆，不慎失足墜落深約10公尺邊坡，消防隊獲報趕抵救援，將男子送到三峽恩主公醫院急救，但仍因傷勢過重宣告不治。
據了解，黃男平日住在桃園，昨天返回三峽山區老家，今天早上獨自作業補強房屋邊坡防護，他疑似搬運鐵板、木板、水泥板倚靠在舊的磚牆上，不料磚牆倒塌墜落山坡，黃男也一起跌落。
黃男的母親發現後報案求救，消防隊趕上山，順著山溝找到人時，發現他頭部、手部皆有外傷，數人用擔架搬運，送醫途中已無生命跡象，急救後仍因傷重不治。家屬暫無異議，警方將報請檢察官相驗，進一步釐清死亡原因。
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