快訊

專家指下半年新冠防治3個回歸 最後考驗在流感季

今增134人染疫歿 本土「跌破4萬」+39586例、60例境外

宜蘭南澳碧候溫泉野溪划獨木舟 1名男遊客溺水搶救不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三峽男子修整住家擋土牆 墜落10公尺山坡送醫不治

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽有木里山區，今天上午8時許有1名48歲黃姓男子，在住家附近施作擋土牆，不慎失足墜落深約10公尺邊坡，消防隊獲報趕抵救援，將男子送到三峽恩主公醫院急救，但仍因傷勢過重宣告不治。

據了解，黃男平日住在桃園，昨天返回三峽山區老家，今天早上獨自作業補強房屋邊坡防護，他疑似搬運鐵板、木板、水泥板倚靠在舊的磚牆上，不料磚牆倒塌墜落山坡，黃男也一起跌落。

黃男的母親發現後報案求救，消防隊趕上山，順著山溝找到人時，發現他頭部、手部皆有外傷，數人用擔架搬運，送醫途中已無生命跡象，急救後仍因傷重不治。家屬暫無異議，警方將報請檢察官相驗，進一步釐清死亡原因。

疑因舊磚牆倒塌墜落邊坡，黃男也一起摔下。記者林昭彰／翻攝
疑因舊磚牆倒塌墜落邊坡，黃男也一起摔下。記者林昭彰／翻攝
黃男施作房屋擋土牆發生意外。記者林昭彰／翻攝
黃男施作房屋擋土牆發生意外。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子墜落10公尺山坡。記者林昭彰／翻攝
黃姓男子墜落10公尺山坡。記者林昭彰／翻攝
消防隊員沿著山溝搬運傷者。記者林昭彰／翻攝
消防隊員沿著山溝搬運傷者。記者林昭彰／翻攝
消防隊員沿著山溝搬運傷者。記者林昭彰／翻攝
消防隊員沿著山溝搬運傷者。記者林昭彰／翻攝

延伸閱讀

三峽山區男子墜邊坡 警消搶救仍不治

國家級警報！ 台北市、新北市、桃園市山區暴雨 留意溪水暴漲

三峽刑事小隊長貪走拾得遺失物 自首判1年10月緩刑4年

「好好先生」三峽警急性胰臟炎送醫 搶救14小時病逝

相關新聞

三峽男子修整住家擋土牆 墜落10公尺山坡送醫不治

新北市三峽有木里山區，今天上午8時許有1名48歲黃姓男子，在住家附近施作擋土牆，不慎失足墜落深約10公尺邊坡，消防隊獲報...

騎媽媽的機車 苗栗17歲少年2次在騎車翹孤輪被罰

台中市17歲徐姓少年今年4月30日、5月5日，先後2次在苗栗縣三灣鄉台3線、苑裡鎮市區騎機車「翹孤輪」，都遭民眾檢舉，警...

國道3號南向樹林路段 4車追撞1人受困

國道三號南向45K約樹林路段，今天上午10時30分發生4輛車追撞事故，前面3輛車皆無人受傷受困，最後1輛小貨車右前座1名...

影／嬌妻告狀被逼車 對方剛好車禍被追上莫名挨一頓揍

新北市五股區前天晚上發生當街砸車事件，竟然是因為30歲女子開車回家向老公告狀剛剛被人逼車，30歲仝姓男子便找了一群人騎機...

國1五堵段小貨車自撞「倒頭栽」 車後斗噴飛

國道1號南下10K處、五堵路段，今天中午發生小貨車自撞意外，撞擊力道大，整輛車翻覆「倒頭栽」，貨車後斗更噴飛、分離脫落，...

偵查隊長酒後言行失檢 南警嚴懲記過調整非主管職務

台南市歸仁警分局柯姓偵查隊長今年4月間，參與隊上歡送同仁餐會結束後，返回辦公室期間酒後言行失檢等情，歸仁警分局配合警察局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。