三峽山區男子墜邊坡 警消搶救仍不治

新北市三峽區有木里今天上午發生一起墜落邊坡致死案，男子在施作邊坡矮牆，疑因矮牆崩塌，當場跌落10公尺深的邊坡，警消迅速到場救援並送醫急救仍不治。

48歲黃姓男子今天上午8時許在三峽有木里的住家前方邊坡施作矮牆時，不料矮牆突然崩塌，導致黃男直墜10公尺深的邊坡，黃男的母親發現後報案請求協助。