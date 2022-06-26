三峽山區男子墜邊坡 警消搶救仍不治
新北市三峽區有木里今天上午發生一起墜落邊坡致死案，男子在施作邊坡矮牆，疑因矮牆崩塌，當場跌落10公尺深的邊坡，警消迅速到場救援並送醫急救仍不治。
48歲黃姓男子今天上午8時許在三峽有木里的住家前方邊坡施作矮牆時，不料矮牆突然崩塌，導致黃男直墜10公尺深的邊坡，黃男的母親發現後報案請求協助。
警消獲報迅速到場搶救，黃男被救出送醫搶救，但因頭部等部分受創，到院前已無生命跡象，經急救仍宣告不治。警方表示，死者家屬已協助完成調查詢問，將報請檢察官相驗，以釐清死亡原因。
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