偵查隊長酒後言行失檢 南警嚴懲記過調整非主管職務

台南市歸仁警分局柯姓偵查隊長今年4月間，參與隊上歡送同仁餐會結束後，返回辦公室期間酒後言行失檢等情，歸仁警分局配合警察局調查後，認為柯確有言行失檢如行走不穩，多次向男性屬員敬禮、鞠躬等動作，柯員記小過一次及調整非主管職務。

據了解，柯於今年4月間，保五總隊警員支援歸仁警分局少年業務結束，參加歡送業務返回辦公室期間疑因酒後出現言行失檢行為。

歸仁警分局說，6月上旬接獲反映後，秉持不掩飾、不庇縱及不護短決心，並主動配合警察局展開調查後，認柯員酒後確有言行失檢，如行走不穩，多次向男性屬員敬禮、鞠躬及摟抱等動作，並口出穢言等情屬實。

至於網路社群所傳柯員涉及性騷擾部分，歸仁警分局說，經檢視當時段駐地監視器，並無與女性員警有肢體碰觸畫面，目前尚未有員警提出申訴或告訴，依性騷擾防治法的規定，事件發生後ㄧ年內都可以向機關來提出申訴，基於保護員警權益的立場，局會再深入調查，若查有相關事證或有人提出申訴或告訴，絕對會嚴正處理。

歸仁警分局說，柯身為領導幹部，未能以身作則，酒後衍生言行失檢情事，有失分際，顯已人地不宜，為嚴整警察紀律，將柯員記小過一支及調整非主管職務，本月28日改調刑大專員。

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