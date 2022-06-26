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騎媽媽的機車 苗栗17歲少年2次在騎車翹孤輪被罰

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

台中市17歲徐姓少年今年4月30日、5月5日，先後2次在苗栗縣三灣鄉台3線、苑裡鎮市區騎機車「翹孤輪」，都遭民眾檢舉，警方2次通知到案，開出無照、危險騎車等6張罰單，罰鍰6萬元。

警方查出，徐姓少年所騎機車在媽媽名下，平時都是徐姓少年使用，他於4月30日第一次無照危險騎車，依規定吊扣牌照半年，第二次再危險騎車，依規定可以沒入機車，但因2次違規不到1周，且6月才到案開單，警方先舉發吊扣牌照半年，移監理單位權責裁處。

徐姓少年4月30日在台3線104公里三灣鄉路段，翹孤輪騎車，路人錄影PO網，縣警局交通隊巡還網路發現，6月2日通知他到案，開出違規無照駕駛罰單，處6000元罰鍰，危險駕駛處1萬2000元，另吊扣牌照半年。

警方說，徐姓少年在台3線戴綠色「46」號安全帽，違規翹孤輪影像，經民眾發現相同特徵的騎士也於5月5日在苑裡鎮南興路翹孤輪，交通隊比對機車顏色、型式及款式，6月23日再通知他到案，再度開出3張罰單，其中，第二次危險駕駛，罰鍰加倍到2萬4000元。

警方說，徐姓少年無照，依道路交通管理處罰條例第23條規定，他媽媽明知兒子無照還借車給他用，吊扣駕照三個月，徐姓少年危險騎車，法定代理人或監護人也應同時施以道路交通安全講習，並得由警察機關公布其法定代理人或監護人姓名。

苗栗縣警局局長陳武康表示，警方對於任何違規（法）絕不寬貸，更不容許公權力遭受挑戰，要求員警嚴正執法，勿有護短情事，各單位與監理站、環保局持續落實執行聯合稽查勤務，呼籲所有用路人遵守交通法令規定。

台中市17歲徐姓少年今年5月5日在苗栗縣苑裡鎮市區騎機車翹孤輪，遭到民眾檢舉，警方2次通知到案舉發違規。記者范榮達／翻攝
台中市17歲徐姓少年今年5月5日在苗栗縣苑裡鎮市區騎機車翹孤輪，遭到民眾檢舉，警方2次通知到案舉發違規。記者范榮達／翻攝

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