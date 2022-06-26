影／彰化婦人拿菜刀自殘 2警衝進房用這招化危機

彰化縣員林市一婦人在自宅揚言要自殺，從廚房拿菜刀後回房，即在房內以菜刀割腕，嚇得家人趕快報警，警方即時趕到，一邊勸說，趁其不注意以警棍揮落菜刀，將她送醫救治後已無大礙，即時化解危機。

員林派出所警員李政岳、周玉庭於21日凌晨2時執行巡邏勤務時，接獲通報有民眾要自殺，立刻前往搶救，原來曾姓婦人在自宅因情緒不穩，對女兒說她要自殺，即從廚房拿著菜刀進自己房間，二個女兒驚慌失措，但不敢靠近母親，立即報警求救。

李政岳、周玉庭到達時，發現曾婦已在房內正以菜刀割腕，已經血流不止，兩人要曾婦放下菜刀，曾婦還說她要自殺啊，員警趁曾婦不注意時，用警棍把菜刀揮掉，並將她送醫急救，家人對員警即時趕到相當感謝。

員林分局長楊志傑也提醒，民眾或家人若遭遇困境或心理挫折，可撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等諮詢電話尋求協助及專業心理諮商，協助自己及親友度過難關。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980