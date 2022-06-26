國1台南新營小貨車火燒車 載運的乙炔鋼瓶幸未波及
中山高速公路台南新營南下路段今上午發生小貨車火燒車，駕駛及另名工人幸運逃出，並將載運乙炔鋼瓶取出，不過火勢延燒迅速，雖然消防隊員不到10分鐘撲滅，小貨車已淪為廢鐵，詳細起火原因由國道警方調查中。
台南市消防局119勤務中心是在上午9點48分接獲通報，南下290.4公里過新營交流道附近有起火燒車，現場濃煙竄出，緊急調派新營等消防分隊2車6人趕往。
消防隊員9點59分趕至，葉姓駕駛及另名工人已逃下車，並將載運的乙炔鋼瓶取出，人員並未受傷，消防隊員出水灌救，10點4分控制，10點6分撲滅。
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