國1台南新營小貨車火燒車 載運的乙炔鋼瓶幸未波及

中山高速公路台南新營南下路段今上午發生小貨車火燒車，駕駛及另名工人幸運逃出，並將載運乙炔鋼瓶取出，不過火勢延燒迅速，雖然消防隊員不到10分鐘撲滅，小貨車已淪為廢鐵，詳細起火原因由國道警方調查中。

台南市消防局119勤務中心是在上午9點48分接獲通報，南下290.4公里過新營交流道附近有起火燒車，現場濃煙竄出，緊急調派新營等消防分隊2車6人趕往。