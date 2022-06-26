快訊

死守老公身份！張娜拉今出嫁祭「四大禁令」嚴控賓客

羅訴韋德案被推翻 她墮胎、她生孩…田納西州台灣姊妹的人生分叉路

預防癌症、心血管疾病？最新研究：β-胡蘿蔔素、維他命E有害、綜合維他命無益

影／北巿酒醉男大鬧超商還揚言挑戰警察 下場被壓制帶回

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名呂姓男子酒後在超商叫囂，警方到場時呂男還是不停止，他還指超商是賭博場所，並揚言「要挑戰警察權威」，員警見他爛醉如泥難以溝通，只好將他壓制在地，上銬後帶回派出所進行保護管束。

警方表示，3天前晚上近8點時，萬華警分局西門町派出所接獲報案，指在長沙街二段上某超商，有糾紛案件。

員警到場後發現呂男（59歲）因酒醉，不斷在店內叫囂，另還指超商是線上博弈場所，警方見呂男行為已經嚴重影響店家營業，立即要求呂離開。

只是呂男不停止，仍然持續不斷叫囂並揚言要挑戰警察權威，員警見他酒醉瘋狂，依法實施保護管束，過程中不斷掙扎，直到被員警實施強致力壓制在地上銬帶回派出所後，才結束這場鬧劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

呂男酒醉大鬧超商。記者邱奕能／翻攝
呂男酒醉大鬧超商。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

被從大腿被一路往上舔 妙齡女酒醉遭撿屍

色老闆酒醉搓揉女員工胸部 酒醒後悔賠120萬獲緩刑

桃園國中驚見大灘血跡 民眾嚇壞 警：醉漢遭玻璃割傷

酒醉情侶起口角 男割腕 女搶下刀自捅3刀送醫不治

相關新聞

偵查隊長酒後言行失檢 南警嚴懲記過調整非主管職務

台南市歸仁警分局柯姓偵查隊長今年4月間，參與隊上歡送同仁餐會結束後，返回辦公室期間酒後言行失檢等情，歸仁警分局配合警察局...

騎媽媽的機車 苗栗17歲少年2次在騎車翹孤輪被罰

台中市17歲徐姓少年今年4月30日、5月5日，先後2次在苗栗縣三灣鄉台3線、苑裡鎮市區騎機車「翹孤輪」，都遭民眾檢舉，警...

影／彰化婦人拿菜刀自殘 2警衝進房用這招化危機

彰化縣員林市一婦人在自宅揚言要自殺，從廚房拿菜刀後回房，即在房內以菜刀割腕，嚇得家人趕快報警，警方即時趕到，一邊勸說，趁...

國道3號南向樹林路段 4車追撞1人受困

國道三號南向45K約樹林路段，今天上午10時30分發生4輛車追撞事故，前面3輛車皆無人受傷受困，最後1輛小貨車右前座1名...

國1台南新營小貨車火燒車 載運的乙炔鋼瓶幸未波及

中山高速公路台南新營南下路段今上午發生小貨車火燒車，駕駛及另名工人幸運逃出，並將載運乙炔鋼瓶取出，不過火勢延燒迅速，雖然...

宜蘭南澳碧候溫泉野溪划獨木舟 1名男遊客溺水搶救不治

今天上午來自台中市共8名遊客，前往宜蘭南澳碧候溫泉的野溪戲水，一行人疑似在划獨木舟時，其中有1名男遊客掉落水中…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。