影／北巿酒醉男大鬧超商還揚言挑戰警察 下場被壓制帶回

台北市一名呂姓男子酒後在超商叫囂，警方到場時呂男還是不停止，他還指超商是賭博場所，並揚言「要挑戰警察權威」，員警見他爛醉如泥難以溝通，只好將他壓制在地，上銬後帶回派出所進行保護管束。

警方表示，3天前晚上近8點時，萬華警分局西門町派出所接獲報案，指在長沙街二段上某超商，有糾紛案件。

員警到場後發現呂男（59歲）因酒醉，不斷在店內叫囂，另還指超商是線上博弈場所，警方見呂男行為已經嚴重影響店家營業，立即要求呂離開。

只是呂男不停止，仍然持續不斷叫囂並揚言要挑戰警察權威，員警見他酒醉瘋狂，依法實施保護管束，過程中不斷掙扎，直到被員警實施強致力壓制在地上銬帶回派出所後，才結束這場鬧劇。

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