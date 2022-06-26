影／屏東裸男盯上夜歸女 拉門敲窗害她嚇到飆出三字經

一名網友在臉書社團分享影片，短短7秒驚嚇指數破表。影片中看到一名裸著上半身的男子，猛拉一輛小客車車門，因車門拉不開，竟出拳猛力連敲車窗，男子邊敲臉上還露出不明所以的微笑，讓車上女子驚聲尖叫。

這起夜歸驚魂意外，據發文網友稱，發生於今天凌晨3點左右。他兩名女性友人開車返家途中，在屏東市瑞光路一家超商臨停購物。其中一人下車買好東西準備返回車上時，發現被裸男盯上，趕緊跑上車反鎖車門。詎料裸男卻緊隨追上，先是強拉車門，接著又連出4拳，猛力敲打車窗。讓車上兩名女子嚇傻，忍不住飆罵三字經。

發文男子請網友分享，也提醒夜歸民眾提高警覺。記者聯繫發文男子未獲回應。

屏東警分局表示，車上兩名女子當下已報案，歸來派出所警員獲報趕往現場，報案人表示不認識該名男子，在超商購物完要離開，但男子一直上前攀談，還猛力拉門敲窗，兩人飽受驚嚇只好報警。

警方調查，裸上身男子姓廖（23歲），渾身酒氣，只穿件內褲就跑出門，還一再辯稱「沒喝酒，就住附近，只是出來一下」。因廖男酒氣未退，警方對其保護管束。他酒醒後彷彿斷片，完全不記得曾在超商攔人拉車敲窗，對酒後脫序行為非常抱歉。