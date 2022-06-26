桃園現電纜大盜團伙 租貨車掩護「一舉動」警哭笑不得
桃園市桃園區一組偷電纜團伙，年初才被逮，昨天又再度犯案，竊走工地800公斤纜線，眾人以為租來的小貨車可掩人耳目，卻把之前作案慣用車停在一旁；警方見狀，在一旁埋守，待停等紅燈時發動攔截圍捕，將3嫌一網打盡，依竊盜罪嫌移送法辦。
桃園警分局青溪派出所昨天3時10分許接獲民眾報案，稱有輛小貨車在中央街周邊徘徊，車上男子行跡十分可疑，經巡邏員警趕至現場，發現一處工地完成安裝的電纜線遭剪除竊取。
員警積極調閱周邊監視器，發現嫌犯以不到1小時，剪取重達800公斤的電纜線以貨車運走，過濾車輛動線後，在一處停車場內發現貨車。
警方這時眼尖發現，貨車旁停的銀色轎車，正是電纜慣竊楊姓男子（35歲）所有，他與張姓男子（43歲）今年1月才開那輛車偷工地70公斤電纜被逮，昨還有邱男（37歲）也涉案，3人在桃園區已涉及至少3件電纜竊案。
員警見車上沒人，立即埋守，見3人果然在5時35分許出現，並一同駕駛貨車離開，立即尾隨並沿途通報發動攔截圍捕，15名優勢警力僅用5分鐘，便在國際路與延壽街口將3人團團包圍，讓眾人嚇得啞口無言，車廂內失竊電纜線也一併被查獲，全案依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
據了解，楊男自知涉犯多起案件，為避免引起員警注意，先向車行租了貨車，意圖規避查緝，不料還是被逮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言