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嚇狗不成反嚇到人 彰化男設「死亡」黑色木牌被送辦

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

最近在彰化縣鹿港鎮海浴路一帶馬路或燈桿旁，被放置寫有「死亡」的黑色木牌，引來民眾恐慌，彰化縣鹿港警分局透過周邊監視器及訪查，昨晚查獲40歲馬姓男子涉案，他供稱曾在附近被野狗追，設牌是為了「嚇狗」及驅走「不好的東西」，警方訊後，依違反社會秩序維護法函送彰化簡易法庭裁處。

鹿港分局鹿港派出所所長蔡兆榮說，馬姓男子的行為已構成妨害安寧秩序，警方依社會秩序維護法第63條第6款，「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。

警方表示，馬姓男子供稱，他騎腳踏車行經海浴路一帶，常遭野狗追逐，不勝其擾，因此從本月23日晚間起，陸續在附近置放寫著「死亡」黑底白字的木牌，用意是為了「嚇狗」及驅走「不好的東西」。

不過，馬男的放置「死亡」黑木牌，已經引起民眾恐慌，當晚在臉書社群「我愛鹿港小鎮」即有民眾反映，認為讓人覺得不吉利，如果晚上看到的話，肯定會嚇到，懷疑是有人惡作劇，才會如此惡搞。

警方隨即調閱周邊路口監視器，並由員警訪查附近民眾，鎖定馬姓男子涉案，昨晚將他查獲，並起出5面「死亡」黑木牌。

馬男認為放置「死亡」黑木牌，可以「嚇狗」及驅走「不好的東西」，令人無法理解，被懷疑精神狀況有問題，但警方表示無此紀錄。

彰化縣鹿港鎮馬姓男子在馬路或燈桿旁置放「死亡」黑木牌，引來民眾恐慌。圖／鹿港警分局提供
彰化縣鹿港鎮馬姓男子在馬路或燈桿旁置放「死亡」黑木牌，引來民眾恐慌。圖／鹿港警分局提供
彰化縣鹿港鎮馬姓男子在馬路或燈桿旁置放「死亡」黑木牌，引來民眾恐慌。圖／鹿港警分局提供
彰化縣鹿港鎮馬姓男子在馬路或燈桿旁置放「死亡」黑木牌，引來民眾恐慌。圖／鹿港警分局提供
彰化縣鹿港鎮馬姓男子在馬路或燈桿旁置放「死亡」黑木牌，引來民眾恐慌。圖／鹿港警分局提供
彰化縣鹿港鎮馬姓男子在馬路或燈桿旁置放「死亡」黑木牌，引來民眾恐慌。圖／鹿港警分局提供

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