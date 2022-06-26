假醫師騙高雄退休醫「家人需開刀」 讓他險匯25萬
高雄市一名李姓退休醫生日前在家中接獲自稱是醫師公會朋友，對方聲稱「家人需開刀」，向李翁借款25萬救急。李翁本著醫師「懸壺救人」的精神至銀行匯款，警方接獲行員通報，發現李翁遇「假親友」詐騙手法，及時勸阻保住老本。
警方指出，75歲的李姓退休醫師，24日下午在家中接獲自稱是「醫師公會」會員朋友的電話，對方請他加Line，相互寒暄從醫生退休之後的生活狀況後，對方向李翁誆騙「指家人需要開刀，缺錢應急」，向他借款25萬繳交手術費用。
李翁因為是退休醫生，想說對方是醫師公會會員，於是借錢應急，下午3點至曹公路一家銀行匯款，行員發現有異，通報警方。
鳳山警分局鳳崗派出所副所長沈正林、警員陳襄予接獲通報到場了解，發現李翁不肯說出該名友人的姓名和聯絡方式，查看李翁手機對話紀錄，研判李翁遇到「猜猜我是誰的假親友」詐騙伎倆。
警方告知李翁後，機會教育李翁切勿再匯款，並提醒李翁家屬防詐騙觀念，以免李翁再落入詐騙圈套。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言