假醫師騙高雄退休醫「家人需開刀」 讓他險匯25萬

高雄市一名李姓退休醫生日前在家中接獲自稱是醫師公會朋友，對方聲稱「家人需開刀」，向李翁借款25萬救急。李翁本著醫師「懸壺救人」的精神至銀行匯款，警方接獲行員通報，發現李翁遇「假親友」詐騙手法，及時勸阻保住老本。

警方指出，75歲的李姓退休醫師，24日下午在家中接獲自稱是「醫師公會」會員朋友的電話，對方請他加Line，相互寒暄從醫生退休之後的生活狀況後，對方向李翁誆騙「指家人需要開刀，缺錢應急」，向他借款25萬繳交手術費用。

李翁因為是退休醫生，想說對方是醫師公會會員，於是借錢應急，下午3點至曹公路一家銀行匯款，行員發現有異，通報警方。

鳳山警分局鳳崗派出所副所長沈正林、警員陳襄予接獲通報到場了解，發現李翁不肯說出該名友人的姓名和聯絡方式，查看李翁手機對話紀錄，研判李翁遇到「猜猜我是誰的假親友」詐騙伎倆。