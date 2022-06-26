美女網友誘加入電商平台 男子險遭詐1萬餘元

31歲陳姓男子透過社群平台認識暱稱「甜甜」的女網友，被她說動投資知名電商平台，昨晚10點多到超商準備匯款1萬1千元註冊入職金，幸好店員機警詢問，加上員警即時阻止這是電信投資詐騙，他才放棄匯款。

台南市警二分局昨晚10點多獲西門路便利商店報案，稱有男子疑似遭到詐騙，南門派出所巡佐李曜丞、警員李英誌到場後詢問發現，陳姓男子在社群平台認識女網友「甜甜」，她噓寒問暖取得陳信任後，開始介紹賺錢管道。

女網友推薦假藉知名大型電商平台為名的群組，聲稱投資電商代購可從中獲利，並約定以購買遊戲點數1萬1千元拍照上傳方式儲值交易，以辦理入職手續，陳依指示加入群組，並依「甜甜」的指示到超商繳交投資入職金1萬1千元，所幸被店員察覺異樣，報警處理。

這類詐騙手法如出一轍，警方說，先是用美女大頭貼在社群平台上加入好友並釋出好意，取得陳的信任後，匯款加入會員「虛擬下單」可獲紅利，可以靠著代購代售賺價差，讓陳發大財，但這類假投資號稱零風險、高報酬、穩賺不賠，網站被檢舉下架後會不斷變更網址，民眾提出質疑就被踢出群組。

經員警耐心解釋與說明後，陳才驚覺受騙，打消匯款念頭，並將遊戲點數兌回錢，事後頻頻向警方表達謝意。