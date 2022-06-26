影／為了2萬債務？新莊火鍋店8砍2 7嫌狼狽被逮跪地求饒

新北市新莊區錢都火鍋店昨晚發生8名歹徒當眾砍殺客人，初步調查是債務糾紛，警方迅速於今天凌晨破門攻堅逮捕其中7名嫌犯，惡煞在睡夢中狼狽被逮，驚恐跪地求饒。

新莊區錢都日式涮涮鍋民安直營店，昨晚8時許用餐時間衝進8名歹徒，分持刀棍眾目睽睽之下追砍胡姓（22歲）、蕭姓（30歲）男子，當場血流滿地嚇壞其他客人，歹徒隨後分乘4輛轎車迅速逃離。

警方趕抵協助將傷者送醫，幸好沒有生命危險，初步調查是因為2萬元債務糾紛引起，專案小組立即調閱監視器以車追人。

員警今天凌晨1時許，循線在三重地區逮捕其中7人，包括27歲和26歲張姓、28歲吳姓、23歲和24歲林姓、27歲張姓與李姓男子，查扣開山刀、西瓜刀、鋁製球棒等凶器，只剩1名29歲郭姓男子尚未到案，將依殺人未遂罪嫌偵辦。