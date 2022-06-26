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影／為了2萬債務？新莊火鍋店8砍2 7嫌狼狽被逮跪地求饒

新竹輪胎行惡火8死告別式 家屬哭斷腸「希望壞人得到懲罰」

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影／為了2萬債務？新莊火鍋店8砍2 7嫌狼狽被逮跪地求饒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區錢都火鍋店昨晚發生8名歹徒當眾砍殺客人，初步調查是債務糾紛，警方迅速於今天凌晨破門攻堅逮捕其中7名嫌犯，惡煞在睡夢中狼狽被逮，驚恐跪地求饒。

新莊區錢都日式涮涮鍋民安直營店，昨晚8時許用餐時間衝進8名歹徒，分持刀棍眾目睽睽之下追砍胡姓（22歲）、蕭姓（30歲）男子，當場血流滿地嚇壞其他客人，歹徒隨後分乘4輛轎車迅速逃離。

警方趕抵協助將傷者送醫，幸好沒有生命危險，初步調查是因為2萬元債務糾紛引起，專案小組立即調閱監視器以車追人。

員警今天凌晨1時許，循線在三重地區逮捕其中7人，包括27歲和26歲張姓、28歲吳姓、23歲和24歲林姓、27歲張姓與李姓男子，查扣開山刀、西瓜刀、鋁製球棒等凶器，只剩1名29歲郭姓男子尚未到案，將依殺人未遂罪嫌偵辦。

新北市長侯友宜今天一早也在臉書發文指新北治安不容挑釁，一個都逃不掉，他在第一時間就要求新北警察立即出動，務必迅速逮捕嫌犯歸案。

火鍋店內血跡斑斑。記者曾伯愷／翻攝
火鍋店內血跡斑斑。記者曾伯愷／翻攝
警方查扣西瓜刀、開山刀、鋁製球棒、鐵棍等凶器。記者林昭彰／翻攝
警方查扣西瓜刀、開山刀、鋁製球棒、鐵棍等凶器。記者林昭彰／翻攝
新莊火鍋店昨晚發生當眾砍人案件，警方迅速逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新莊火鍋店昨晚發生當眾砍人案件，警方迅速逮捕嫌犯。記者林昭彰／翻攝
新莊區民安西路刷刷鍋店驚傳砍人事件，警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
新莊區民安西路刷刷鍋店驚傳砍人事件，警方圍起封鎖線採證。記者曾伯愷／攝影
市長侯友宜一早便在臉書發文：新北治安不容挑釁，一個都逃不掉！圖／翻攝侯友宜臉書
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