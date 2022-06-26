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逆向行駛拒檢警開槍威嚇仍肇逃 通緝男深夜落網

中央社／ 高雄26日電

高雄市警方昨天攔查逆向行駛違規轎車，駕駛竟拒檢逃逸，途中警方開槍制止，仍在撞擊另一台轎車後肇事逃逸，警方鎖定人車追緝，深夜將涉毒品案遭通緝的22歲孫姓男子逮捕歸案。

高雄市政府警察局新興分局前金所巡邏警組昨天傍晚5時30分在前金區七賢路與新盛街口發現一輛自小客車逆向違規，上前盤查時，駕駛假意配合，隨即加速駕車逃逸。

員警一路尾隨追捕至三民區中華、力行路口時，巧遇前方車陣，轎車受困，員警隨即上前喝令下車，但駕駛仍不從，員警對車頭開一槍威嚇，不料駕駛仍在車陣中硬闖，還波及另一輛銀色自小客車，造成該車後保桿毀損。轎車繼續逃逸，經員警持續追緝至楠梓區軍校路脫逃。

警方組成專案小組追查，鎖定駕駛人為因毒品案件遭通緝的22歲孫姓男子，並派員埋伏在其楠梓區友人住處附近，在昨天深夜11時40分左右逮捕到案。全案訊後依涉嫌妨害公務罪移送偵辦。

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